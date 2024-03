Ora chiamatelo ’dottor’ Mussini: "Guardo al futuro, dopo il basket"

D’ora in poi chiamatelo Dottore. Fosse riuscito anche a scendere in campo venerdì nella vittoria contro Agrigento, la scorsa, sarebbe stata la settimana perfetta. Invece, Federico Mussini, che nei giorni scorsi ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport, è ancora costretto ai box dopo la lesione muscolare lombare patita in allenamento ormai tre settimane fa e che lo ha obbligato a stare fuori nelle ultime sfide. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo in campo, anche se la pausa per la Coppa Italia (in programma questo fine settimana a Roma), in un certo senso, casca a pennello per la Sella, sia per riacquistare le tante energie bruciate nel doppio impegno ravvicinato Torino-Agrigento e sia per aiutare lo stesso Mussini a recuperare senza affanni da un problema fastidioso e non certo risolvibile in pochi giorni.

Nel mentre, coi biancorossi che sul campo hanno ripreso a viaggiare come dovere, rispondendo colpo su colpo alle dirette concorrenti in classifica, il dottor Mussini si gusta il momento, dopo aver completato un percorso tutt’altro che facile in cui, oltre a portare risultati sul parquet, ha dovuto anche lavorare duro sui libri, meritandosi la corona.

"Non possiamo sapere cosa ci sarà dopo il basket, tutti noi vorremmo giocare all’infinito, ma siamo consapevoli che la carriera non dura per sempre, per cui diventa importante crearsi un futuro – ha dichiarato la guardia reggiana, intervenuta nell’intervallo dell’ultima gara alla Baltur Arena ai microfoni di RaiSport –. E’ chiaro che non è stato banale riuscirci, ci è voluta tanta forza mentale per completare questo percorso di studi parallelamente alla carriera sportiva. Per laurearsi occorre fare dei sacrifici, magari togliendo tempo ad altre attività, però andava fatto, per avere un futuro migliore o comunque con più opzioni. Credo che gettare le basi e guardare avanti sia tanto importante quanto riuscire a portare risultati sul campo da giocatore", ha proseguito Mussini, che fa parte della cerchia numerosa dei giocatori laureati che partecipano al campionato di Serie A2: ben 26.

Tra questi, anche gli ex centesi Zilli, Fallucca, Sabin, Leonzio, Gasparin e Pasqualin. Dopo la laurea, la speranza di tornare presto a riallacciarsi le scarpe e aiutare la Benedetto in vista del rush finale. "Purtroppo dovrò stare fuori ancora per un po’, l’infortunio è lungo e fastidioso, ma lavoro ogni giorno per recuperare a pieno la forma. L’obbiettivo è quello di raggiungere i playoff e farò del mio meglio per rientrare il prima possibile e dare una mano alla squadra".

CON MILANO ALLE 12.

In vista della ripresa dell’orologio, Lnp ha comunicato che la sfida tra Urania Milano e Cento, originariamente in programma per le 18 di domenica 24 marzo, verrà anticipata alle ore 12 lo stesso giorno.

Giovanni Poggi