Ora la Rinascita sogna in Grande: "I playoff? Un premio ai nostri sforzi"

L’avvicinamento a Reale Mutua Torino-RivieraBanca Rimini vuol dire anche riflessione su due squadre abbastanza diverse, al di là di vittorie e sconfitte. Ad esempio, gli esterni: di stazza e dal gioco interno quelli piemontesi, più frizzanti e perimetrali i biancorossi. Rbr sta volando in attacco. Lo sa bene Alessandro Grande, che vuole proseguire nel trend della partita interna di Pasqua con la Novipiù Monferrato. Per lui il top stagionale per punti, 25, con un roboante 7/13 da tre. "L’impronta che abbiamo dato in difesa negli ultimi mesi ha responsabilizzato singoli e gruppo – dice il play-guardia ex Agrigento –. Attraverso quella, in attacco sono arrivati ritmo e fiducia. Se si è in grado di ottenere degli stop difensivi o di andare bene a rimbalzo, poi i possessi dall’altra parte aumentano e con essi le opportunità. Ci siamo conosciuti meglio e c’è chiarezza sulle nostre singole doti. In più, siamo riusciti ad avere partite in cui siamo stati pericolosi in area e altre in cui abbiamo colpito più dal perimetro. Questo è un grandissimo risultato. Le qualità dei singoli sono emerse quando si è creata una linea comune, con voglia di condividere tutto". Domani sera a Torino lo scoglio sarà di quelli belli alti. Davanti alla Rinascita, una squadra con un roster di qualità. "Ma sono quelle le partite belle da giocare, stimolanti – prosegue Grande –. È chiaro, è una gara più complicata di tante altre perché di fronte a noi avremo un gruppo solido. Io la vedo come una bella sfida, in cui la cosa più importante sarà come la giochiamo. Torino ha dimostrato negli ultimi due anni di valere tanto, ha un gruppo di italiani importante e di recente ha anche vinto a Forlì. Squadra con un’identità chiara. Sarà importante tenere botta fisicamente, perché rispetto ad altre formazioni mettono molto la palla spalle a canestro e sfruttano meno il tiro da fuori".

Di converso, la Reale Mutua dovrà fare attenzione al dinamismo degli esterni biancorossi, che trovano spesso e volentieri serate importanti a livello di percentuali da fuori. L’obiettivo di tutto il gruppo biancorosso è chiarissimo. "Abbiamo tanta voglia di fare i playoff – rivela Grande –. Non li abbiamo ancora raggiunti e sarebbe il coronamento di tutto quanto fatto di recente. Rispetto ad altre squadre non abbiamo cambiato quasi nulla e siamo riusciti a svoltare, trovando in noi stessi le forze e coi meriti del coach". Rbr sale a Torino per continuare a volare.

Loriano Zannoni