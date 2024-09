OraSì, a brillare è Gay. Loreto ostica per un tempo

ORA SI’ RAVENNA

100

LORETO PESARO

83

Ora Sì Ravenna: Dron 6, Crespi 5, Casoni 12, Ferrari 7, Gay 22; Tyrtshnik 13, Brigato 15, De Gregori 13, Munari 7; ne Allegri. All. Gabrielli

Loreto Pesaro: Santucci 8, Aglio 10, Gulini 11, Battisti 10, Delfino 14; Tognacci 7, Broglia 12, Jareci 4, Clementi 2, Cipriani 5, Cevolini, Paolucci. All. Ceccarelli

Note – parziali: 22-29, 45-47, 79-60, 100-83. Tiri liberi realizzati: Ora Sì 30 su 33, Loreto Pesaro: 18 su 21. Spettatori, duecento circa.

Non è tutto oro quello che riluce, perché per metà amichevole i giallorossi ravegnani hanno avuto i loro bei problemi per venire a capo di un Loreto Pesaro,

formazione di serie inferiore (B interregionale), allenata dall’ex Ceccarelli, con le polveri asciutte, specie dietro i 6.75. Quindi ci ha messo più di 20’ il quintetto di casa per prendere in mano la partita, sfruttando maggior coesione fra i reparti e una lunghezza di panchina manifestatesi anche e soprattutto per la differenza di categoria.

Cinque uomini di doppia cifra con Gay (foto Zani) - la sua potenzialità sta venendo fuori - in bell’evidenza, cioè il più regolare, mentre i suoi compagni hanno incrementato il bottino quando il confronto si è messo in discesa. Luci ed ombre inevitabili, da mettere a fuoco nel prossimo incontro con il Mestre (B nazionale in altro girone) a Consandolo mercoledì prossimo, poi varranno i due punti in un raggruppamento non proprio agevole, anzi.

Coach Gabrielli predica calma e pazienza, puntando soprattutto su una difesa che aggredisca di più e su una maggior prestanza sotto i tabelloni. Gli altri reparti

infatti stanno trovando la giusta chimica, avendo soluzioni apprezzabili nelle rotazioni.

Umberto Suprani