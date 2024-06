OraSì Allenatore, spunta il nome di Maghelli

Tutto tace in casa OraSì, ma sottobanco la dirigenza sta lavorando in vista di una stagione che si preannuncia ancora più complicata di quella chiusasi ad aprile. Determinante sarà come sempre il bilancio, ma in ogni caso la squadra sarà un mix di giovani affiancati a giocatori di esperienza. Il primo tassello sarà l’allenatore. Sfumata la pista Augusto Conti, che sarà blindato da Ozzano anche in caso di ricollocamento in B Interregionale con Ferrara che andrebbe in B Nazionale al posto dei bolognesi, ora si vocifera di un interessamento per Andrea Maghelli, 53enne coach brindisino attualmente alla guida dell’Happy Basket Rimini in B Regionale femminile e della nazionale di San Marino. Maghelli ha tutte le caratteristiche per essere l’uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo a Ravenna. Da anni lavora nel riminese, prima come allenatore e responsabile del settore giovanile dei Crabs poi come commissario tecnico della nazionale di San Marino e infine come allenatore delle giovanili, e quindi l’approdo a Ravenna gli permetterebbe di non trasferirsi, inoltre è molto bravo a lavorare con i giovani e ha tanta esperienza anche con le prime squadre. In carriera ha vinto uno scudetto austriaco con Vienna e ha guidato i Crabs alla salvezza in serie B nella stagione 2015/16, retrocedendo però in quella successiva che fu anche l’ultima del club di Capicchioni.

I contatti con il tecnico brindisino sono già stati avviati e ora non resta che vedere se arriverà la fumata bianca. Un suo arrivo potrebbe portare alla conferma di Bedetti, che sarebbe una delle chiocce del gruppo, e potrebbero restare anche Dron e Paolin, mentre Onojaife potrebbe ambire ad una squadra di livello superiore. Massimo Bernardi pare invece candidato alla panchina del Loreto Pesaro, ambiziosa formazione di B Interregionale che sta giocando la finale contro la Virtus Roma. I marchigiani sono al momento sotto 0-1, ma la formula del campionato prevede che in caso di sconfitta possano giocare un altro spareggio contro la perdente di Capo d’Orlando – Ragusa (1-0). Le altre due finali sono Saronno – Cecina (1-1) e Fidenza – Bergamo (1-0). Dalla B Interregionale saliranno quindi sei formazioni (quattro dal prossimo anno), lo stesso numero di squadre che scenderà dall’A2 (tre dalla prossima stagione). Dal secondo campionato nazionale sono retrocesse Orzinuovi (che però si è accorpata con Treviglio e giocherà l’A2 lasciando un posto in B), Casale Monferrato, Agrigento, Luiss Roma e Latina. L’ultima sarà una tra Nardò e Chiusi e proprio stasera giocheranno una sorta di spareggio nella poule salvezza: con una vittoria i pugliesi sarebbero salvi e condannerebbero i toscani.

Luca Del Favero