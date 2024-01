OraSì-Blacks Post derby, chi ride e chi piange

Nella calza della befana l’OraSì non ha trovato carbone ma una splendida sorpresa che risponde al nome di Lorenzo Panzini. È stato proprio il marchigiano il match winner del derby con i Blacks Faenza, ciliegina sulla torta ad un girone d’andata di ottima fattura per i giallorossi, capaci di girare la boa con un bilancio di nove vittorie ed otto sconfitte. "Le impressioni che ci portiamo a casa da questa gara – analizza Panzini - sono sicuramente positive, quando si portano a casa due punti non si può che essere felici. È stata una bella partita, difficile, contro una squadra come Faenza che, almeno a nomi, non è seconda a nessuno in questo campionato ed in cui militano giocatori che conosco benissimo e che tutti sanno quanto sono forti. È una vittoria che vale ancora di più in primis perché ottenuta in un derby e poi perché venivamo da due sconfitte consecutive e

dovevamo dare un segnale al campionato che siamo vivi e che ci siamo. Starà a noi nel girone di ritorno dimostrare dove possiamo arrivare ma intanto abbiamo chiuso bene il girone d’andata”.

Cinque punti in altrettante gare, poi questo exploit da 16 punti in 22 minuti sul parquet con 4/6 da oltre l’arco: Panzini è stato un fattore per la prima volta in stagione. "Finalmente mi sento bene non sono ancora al 100% ma mi sento bene; dopo un mese di allenamento insieme alla squadra, col preparatore e lo staff, ho raggiunto un buon livello ed anche il minutaggio che il coach mi ha concesso ha dimostrato questo. Vorrei fare è mettere a disposizione della squadra il mio contributo: siamo una squadra più lunga, abbiamo tante alternative che ci consentono di mantenere alta l’intensità e la concentrazione ma per vincere abbiamo bisogno del contributo di tutti. Contro una squadra come Faenza non ti puoi permettere cali di tensione". Da diversi addetti ai lavori, Panzini è stato indicato come il possibile uomo in più per questa OraSì. "Parole che mi fanno piacere, ma il mio unico obiettivo è stato quello di ritrovare il feeling con la squadra per poter dare un contributo anche in termini di esperienza".

Ricardo Sabadini