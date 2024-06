OraSì C’è una squadra da costruire

E dopo un mese di giugno piuttosto piatto, per l’OraSì si preannuncia un luglio ricco di novità. La prima riguarda ovviamente Mattia Ferrari, il nuovo allenatore dei bizantini che sarà ufficializzata dal primo luglio, ovvero dopo che gli sarà scaduto il contratto attualmente in essere con la Rinascita Basket Rimini, società che lo ha esonerato a novembre. Un arrivo importante, perché il tecnico ha sempre allenato negli ultimi anni in A2 tranne nel 2021/22 quando con Rimini vinse la B, e pure in questa stagione puntava a società ambiziose anche di categoria superiore. Il suo arrivo a Ravenna, al termine di un lungo corteggiamento in cui Bottaro ha mostrato tutta la sua tenacia, lascia presagire che qualcosa accadrà nella società, perché il tecnico 49enne,cervese d’adozione, oltre ad avere un ingaggio importante, ha sempre allenato squadre con roster di un certo livello e dunque per firmare con i giallorossi un triennale, avrà avuto garanzie economiche.

Ecco allora che potrebbero esserci importanti novità a livello societario, come l’arrivo di nuovi soci o sponsor, creando magari una sorta di consorzio dove Vianello sarebbe il presidente onorario. Difficile la nascita di un polo sportivo cittadino con Robur Costa e Ravenna Calcio come voleva il Comune nel 2021 (il Basket Ravenna non volle entrare), visto come sono cambiati gli scenari nelle società sportive negli ultimi anni. Di sicuro Bottaro prima di andare a Torino in A2, vorrà garantire al Basket Ravenna un futuro sereno e dovrà trovare anche il suo sostituto da affiancare all’attuale team manager Lorenzo Nicoletti, che avrà un ruolo di vice general manager.

Sul fronte mercato, l’arrivo di Ferrari porterà più attenzione dei giocatori nei confronti della piazza ravennate, ma difficilmente ci saranno molti confermati dalla scorsa stagione. De Gregori pare essere l’unico con chance di rimanere, anche se da vincere ci sarà la concorrenza di alcuni club, mentre Paolin è andato ad Omegna in B Nazionale e Panzini a Matelica in B Interregionale. Riguardo alla prossima stagione, sta continuando a tenere banco il ‘toto gironi’ che terminerà il 15 luglio quando saranno resi noti. Faenza e Ravenna saranno di sicuro nel Sud, ma potrebbero essere divisi dalle formazioni emiliane, comprese le due imolesi. In quel caso si ritroverebbero le toscane. L’idea della LNP è di avere un campionato a 40 (numero attuale o a 36 e per arrivare a quelle cifre, ci sarebbero i ripescaggi che potrebbero cambiare le attuali divisioni.

Luca Del Favero