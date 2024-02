OraSì, colpo di mercato. Il timone affidato a Uljarevic. In uscita lo sloveno Nikolić

Come un fulmine a ciel sereno, a poche ore dal fondamentale derby contro l’Andrea Costa Imola, l’OraSì Ravenna ha piazzato un colpo di mercato: in giallorosso arriva infatti Karlo Uljarevic, guardia/play croato di 190 cm, proveniente dallo Škrljevo, squadra impegnata nel massimo campionato croato. Un vero e proprio ribaltone quello fatto dal sodalizio di via della Lirica che ha deciso di intervenire sostituendo Mitja Nikolic (che proseguirà ad allenarsi con la squadra), con un giocatore completamente diverso, un esterno con punti nelle mani capace di creare per sé stesso e per gli altri, come testimoniato dai 16.5 punti e dai 6.7 assist serviti in quasi 34 minuti di gioco a gara nella stagione in corso, a cui ha unito 4.4 rimbalzi, non pochi per un esterno, fondamentale in cui i giallorossi stanno soffrendo e non poco. Il palmares di Uljarevic è di tutto rispetto: nato a Osijek il 20 novembre 1998, Uljarevic nasce cestisticamente nel Cibona Zagabria dove inizia la sua carriera agonistica nel 2014-15 rimanendo nello storico club croato fino al 2018-19 quando passa, durante la stagione agonistica. allo Škrljevo, squadra croata impegnata anch’essa nella Lega principale del paese. La stagione successiva (2019-20) passa allo Zadar di Zara con cui gioca sia nella Lega Nazionale che nella Lega Adriatica.

Nel 2020-21 eccolo al Gorica dove gioca per tre stagioni prima di ritornare nuovamente in questa stagione allo Škrljevo con cui ha disputato 15 partite con ottime cifre. Negli anni trascorsi al Cibona il giocatore ha maturato una significativa esperienza internazionale essendo stato convocato nelle nazionali giovanili croate. Uljarevic è stato regolarmente tesserato e sarà tra i convocati della partita di domenica contro l’Andrea Costa Imola, indossando la maglia numero 0. Interessante sarà vedere come cambierà l’OraSì con il suo arrivo: sicuramente ora la trazione sarà anteriore, con una tipologia di giocatore capace di prendersi responsabilità nei momenti delicati delle gare e chiamato a mettere in ritmo i compagni. Bedetti e Ferrari si divideranno lo spot di numero 4 mentre De Gregori sarà chiamato ad una maggior attenzione coi falli per garantire più minuti sul parquet.

Riccardo Sabadini