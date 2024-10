OraSì Con Cassino prima vittoria in stagione

OraSì Ravenna

87

Virtus Cassino

71

ORASI’ RAVENNA: Brigato 13, Ferrari 3, Allegri ne, Munari 4, Crespi 9, Casoni 8, De Gregori 5, Tyrtyshnyk 9, Dron 17, Gay 19, Costantini ne, Montefiori ne. All.: Gabrielli

VIRTUS CASSINO: Riva 16, Todisco ne, Ghigo 11, Conte 7, Korsunov 6, Spadon ne, Teghini 2, Beck 7, Mastrocicco ne, Truglio, Boev 4, Saladini 18. All.: Auletta

Arbitri: Esposito – Guercio

Note. Parziali: 27-15; 46-29; 61-52. Tiri da 2: Ravenna: 21/44, Cassino: 15/37; tiri da tre: Ravenna: 6/24, Cassino: 11/33; tiri liberi: Ravenna: 27/35, Cassino: 8/12; Rimbalzi totali: Ravenna: 48, Cassino: 39. Uscito per falli: Ghigo e Conte

Vince con il brivido l’OraSì, conquistando la prima vittoria stagionale, ma sudando più del dovuto. Come fossero Penelope, i ravennati fanno e disfano in pochi minuti, dilapidando nel terzo quarto un vantaggio di ben venti punti. Il primo tempo è infatti un monologo giallorosso con Brigato che imbriglia Beck e la squadra che gioca ad alti ritmi e tira con buone percentuali, tranne che da tre punti, trascinata da Dron e Gay. La differenza è però sotto canestro, dove Ravenna conquista molti falli grazie alla maggiore fisicità e tiri liberi che valgono il 27-15 giallorosso. L’OraSì doppia Cassino al 14’ (36-18) e all’intervallo conduce 46-29. Una volta toccato il +20 (49-29) si spegne la luce a causa anche della maggiore aggressività difensiva di Cassino. Il canestro non arriva più con continuità (7 punti in 6 minuti) e così Ghigo e Saladini provano a piazzare la rimonta a suon di triple. Gabrielli chiama time out, ma le sue parole non hanno effetto, perché al rientro in campo, un break ospite di 13-2 permette alla Virtus di riaprire i giochi sul 50-55 al 28’, gelando il PalaCosta. Gay prova con tre triple a ridare ossigeno ai suoi, dovendo però sedersi in panchina dopo aver commesso un ingenuo quarto fallo, e Cassino non molla. Per fortuna ci pensa Brigato con la tripla dell’80-71 al 37’ a mettere una seria ipoteca sulla vittoria e così tra liberi segnati e rimbalzi catturati (16 quelli di Casoni), Ravenna mantiene il vantaggio fino alla sirena finale.

Classifica: Herons Montecatini, Chieti, Pielle Livorno, Npc Rieti, Ruvo di Puglia, Salerno e Germa Montecatini 4; Chiusi, Caserta, Luiss Roma e Ravenna 2; Cassino, Latina, Jesi, Sant’Antimo, Fabriano, Virtus Roma, Piombino e San Severo 0.

Luca Del Favero