OraSì, dubbio Lotesoriere. Rispunta l’ipotesi Conti

Nonostante in casa OraSì tutto taccia, qualche rumor sul futuro della società è uscito. Il primo punto interrogativo riguarda il futuro di Giorgio Bottaro, richiesto da Torino in serie A2 come direttore generale. La trattativa al momento è in stand by, perché i piemontesi hanno praticamente ultimato il roster e non hanno fretta di avere il nuovo dirigente, dando così il tempo a Bottaro di lavorare per costruire la nuova OraSì (sembra certa la conferma di Tommaso De Gregori) e trovare il suo sostituto da affiancare a Lorenzo Nicoletti. È stata quindi accettata quindi la richiesta del direttore generale giallorosso, di garantire un futuro sereno al club prima di salutarlo. Il suo addio, al momento, sembra molto probabile. Questa situazione nebulosa ha portato però ad un cambio di scenario in panchina, con Alessandro Lotesoriere, candidato numero uno fino a qualche giorno fa, che ha deciso di guardarsi altrove, cercando anche un ruolo come vice allenatore in serie A2 se non dovesse essere scelto come head coach.

Tra i papabili sembra essere ritornato Augusto Conti, rimasto ufficialmente senza panchina dopo che Ozzano si è retrocessa in B Regionale, e proprio negli ultimi giorni il suo entourage lo ha riproposto a Bottaro. Attenzione però a Mattia Ferrari, al momento un sogno di difficile realizzazione.

Bottaro è infatti intenzionato a fare ai tifosi dell’OraSì un grande regalo prima della sua partenza e continuerà a provare in tutti i modi a convincere il tecnico, che fino ad ora ha puntato alla A2 e all’alta B Nazionale. Per lui ci sarebbe un triennale.

Luca Del Favero