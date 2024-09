OraSì e Blacks in crescita. E domani è tempo di derby

Buoni segnali di crescita. Questo è il pensiero comune dei tifosi dopo aver visto all’opera Blacks e OraSì sabato scorso, che si sfideranno domani alle 17 al PalaCosta, in quello che sarà l’unico derby della stagione essendo state inserite in due gironi differenti. I faentini hanno già mostrato una buona coesione di squadra anche con un’avversaria di valore come l’Unieuro Forlì e la crescita di alcuni giocatori, come Calbini e Fragonara, che rispetto alla prima uscita sono stati più protagonisti nel gioco. Bene anche Poggi che sta ritornando il giocatore che ha conquistato i tifosi nelle ultime tre stagioni a suon di punti e rimbalzi.

Non ha giocato il giovane Ndiaye per un piccolo problema fisico dovuto alla preparazione, ma domani dovrebbe essere del match. Dopo la gara con Ravenna, i Blacks ospiteranno sabato 14 l’Andrea Costa Imola in una gara che si giocherà però a porte chiuse, e mercoledì 18 alle 19 riceveranno l’Olimpia Castel San Pietro, formazione di serie B Interregionale. La preseason si concluderà venerdì 20 a Jesi, dove gioca l’ex capitano Petrucci. Buone impressioni le ha date anche l’OraSì pur essendo alla prima uscita e dunque è presto per dare giudizi. La squadra ha mostrato la vena offensiva che tutti si attendevano e ora tocca a coach Gabrielli registrare i meccanismi difensivi.

Curiosità c’è anche nel conoscere il nome del nuovo capitano: per ‘anzianità’ spetterebbe ad uno tra Dron e De Gregori, con il pivot che potrebbe essere favorito. Le amichevoli dell’OraSì continueranno mercoledì 11 alle 18 in casa della Virtus Imola, mentre sabato 14 riceverà il Loreto Pesaro di B Interregionale. L’ultimo test sarà una ‘sfida in famiglia’ venerdì 20 al PalaCosta. Intanto continua la prevendita per i vecchi abbonati che fino a sabato 7 potranno rinnovare la tessera nella sede di via della Lirice domani dalle 9 all12 e sabato dalle 10 alle 13. Da lunedì 9 la vendita sarà libera.

Luca Del Favero