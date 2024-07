OraSì, il rebus del coach. Torna in pista Conti

Tutto da rifare o quasi. L’incredibile epilogo che ha visto non concretizzarsi il passaggio di Mattia Ferrari all’OraSì ad un passo dalla firma (episodio avvenuto sabato dopo che giovedì l’accordo era stato raggiunto), ha sicuramente spiazzato Giorgio Bottaro, che comunque ha già in testa il piano di riserva. Il direttore generale dei giallorossi proverà comunque a ricucire lo strappo, ma difficilmente si troverà l’accordo, perché Ferrari vuole un triennale con la possibilità di uscita da parte sua al termine di ogni anno, mentre Bottaro lo vuole ‘blindato’ in modo che possa portare avanti un progetto pluriennale. Meglio dunque pensare ad un nuovo allenatore e i riflettori sembrano ora essere puntati sulla serie A2, per cercare qualche allenatore che possa scendere di categoria, proponendogli un progetto tecnico interessante. Matteo Mecacci, Giorgio Valli e Paolo Moretti, fermo dal marzo del 2023, potrebbero essere profili giusti, ma tutti puntano ad un ingaggio nel secondo campionato nazionale e dunque devono riflettere prima di sposare eventualmente la causa bizantina. Il fatto però che il Basket Ravenna possa permettersi di fare ambiziose promesse tecniche ed economiche (come è accaduto anche a Ferrari al quale si dice fosse stata assicurata una squadra da prime posizione per potersi giocare la promozione in A2) potrebbe far presagire che il tanto annunciato passaggio di quote per vendere la società sia vicino visto che da anni il patron Vianello vorrebbe uscire di scena.

Questo è però una sorta di ‘tormentone estivo’ che puntualmente torna di moda ogni anno e dunque non resta che attendere. Bottaro si prenderà comunque qualche giorno per decidere il nuovo allenatore, ma se non dovesse arrivare nessuno dall’A2, allora potrebbe ritornare in pista Augusto Conti, tecnico che stima molto e che lo scorso anno è stato vicinissimo alla panchina ravennate prima che la scelta ricadesse su Massimo Bernardi. Le parti si sono spesso sentite nell’ultimo mese e la trattativa potrebbe riaprirsi a breve, anche perché Ravenna ha bisogno di un allenatore il prima possibile per iniziare a costruire la squadra. Conti è l’unico papabile tra gli allenatori sondati nei casting fatti nelle scorse settimane.

Luca Del Favero