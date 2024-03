OraSì Jesi è una forza Blacks verso il 6° posto

Vietato rilassarsi. È questo il monito che dovranno tenere ben presente i Blacks questa sera, attesi alle 20.30 dal match casalingo con i Lions Bisceglie, formazione già certa di disputare i playout. In pochi giorni, dunque, i faentini passeranno dalla prima della classe Ruvo di Puglia, battuta mercoledì e ‘fatta retrocedere’ in terza posizione, alla terzultima, e fondamentale sarà non pensare che l’impegno sia semplice. Conquistare due punti sarebbe troppo importante, perché permetterebbe ai Raggisolaris di agganciare Mestre al sesto posto (ha già giocato questo turno battendo San Severo) e di continuare la corsa verso un buon piazzamento nei playoff. "L’errore più grande che possiamo fare è rilassarci dopo la vittoria a Ruvo di Puglia – sottolinea coach Luigi Garelli – perché tutte le squadre, salvo poche eccezioni, si giocano qualcosa in queste ultime giornate. Fondamentale sarà avere un buon approccio alla gara e non abbassare mai la tensione". Bisceglie arriverà con il morale alto dopo la vittoria nello scontro diretto con Vicenza e rispetto all’andata ha cambiato pelle, inserendo ben quattro giocatori e sostituendo l’allenatore. Il suo dna è però rimasto immutato, perché i Lions restano un gruppo che gioca un basket molto veloce, avendo però adesso più punti nelle mani e qualità.

"Dal lato tattico e tecnico bisognerà trovare un equilibrio sottile: dovrò prendere le cose buone che la squadra ha fatto fino ad ora, inserendo alcune mie novità, mettendo però sempre i giocatori nelle migliori condizioni. Bisceglie probabilmente disputerà i playout e lotterà fino alla fine per avere il fattore campo a favore. In questi mesi ha cambiato molto inserendo quattro giocatori tra cui Rodriguez Suppi e Fontana e sostituendo l’allenatore, creando così un roster con esperienza e qualità che può essere pericoloso. Chiti è molto bravo nel tiro da tre punti come Rodriguez Suppi poi ci sono Cepic, determinante nella vittoria con Vicenza, e Dip che porta esperienza e leadership. Servirà quindi grande attenzione".

Luca Del Favero