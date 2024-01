OraSì Ko casalingo, Roseto non perdona

OraSì Ravenna

66

Liofilchem Roseto

78

ORASI’ RAVENNA: Restelli, Panzini 5, Ferrari 12, Paolin 11, Onojaife, Bedetti 10, Dron 10, Guardigli ne, Minardi ne, De Gregori 18, Allegri, Laghi ne. All.: Bernardi

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 8, Fabris ne, Maiga 2, Marcucci, Donadoni 9, Guaiana 18, Tamani 6, Mantzaris 5, Klyuchnyk 15, Santiangeli 15. All.: Gramenzi

Arbitri: Chiarugi - Mariotti

Note. Parziali: 17-19; 34-43; 53-56. Tiri da 2: Ravenna: 20/45, Roseto: 23/40; Tiri da 3: Ravenna: 6/21, Roseto: 10/22; Tiri liberi: Ravenna: 8/10, Roseto: 2/3; Rimbalzi totali: Ravenna: 36, Roseto: 34.

Un minuto di black out nell’ultimo quarto costa caro all’OraSì che contro Roseto perde la quinta delle ultime sei partite. La buona notizia è la riduzione della squalifica di Nikolic da quattro a tre giornate e dunque sarà in casa con Chieti domenica 3 febbraio. Avvio di gara soporifero con entrambe le squadre poco precise in attacco, ma è Roseto a rompere il ghiaccio e a portarsi sul 6-0. Ravenna fatica a trovare il canestro da fuori e anche da sotto dove Klyuchnyk detta legge (giornata da dimenticare per Onojaife) e così Bernardi gioca la carta De Gregori, ed è la mossa vincente.

Il pivot esordisce con un gioco da tre punti per il 10-12 facendosi valere sotto le plance e firma anche il libero del vantaggio: 17-16. Ad interrompere il buon momento giallorosso è Durante con la tripla del 19-17 di fine primo quarto. Proprio il tiro da tre è l’arma in più dei rosetani nel secondo periodo. Le conclusioni da fuori sommate all’aggressività a rimbalzo e al gioco veloce fanno volare gli ospiti sul 37-26. Bernardi prova ad alternare molti quintetti senza riuscire a cambiare l’inerzia e allora ci deve pensare Dron inventandosi la tripla del 37-29. Roseto risponde subito con Guaiana e ritorna avanti 43-29. Un piccolo calo di tensione degli ospiti permette però all’OraSì di arrivare all’intervallo sotto 34-43 grazie alla tripla allo scadere di Bedetti.

Ravenna ci crede e quando esce Klyuchnyk dopo aver commesso il quarto fallo, arriva la grande rimonta propiziata da Ferrari con punti e assist e chiusa da De Gregori per il 53-56. Poi però a rovinare tutto è un minuto di buio e tanto basta a Roseto per piazzare il 9-0 del 65-53, che di fatto chiude i conti. La Liofilchem tocca anche il 69-55 al 35’, Ravenna non molla, ma gli ospiti si limitano a gestire fino alla sirena. Classifica: Ruvo di Puglia 34; Roseto 30; San Vendemiano 28; Jesi e San Severo 24; Fabriano 22; Chieti (-1) 21; Faenza, Mestre e Virtus Imola 20; Ravenna, Andrea Costa Imola e Lumezzane 18; Virtus Padova 16; Vicenza 14; Bisceglie e Ozzano 12; Taranto 8.

Luca Del Favero