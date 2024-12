OraSì nella tana di Fabriano: "Occhio al fattore pubblico"

Senza paura su uno dei campi più caldi della serie B Nazionale. L’OraSì sarà chiamata ad una vera e propria impresa per battere la Ristopro Fabriano (palla a due ore 18) che ha nel palasport di Cerreto d’Esi la sua fortezza, essendo un impianto piccolo dove il pubblico spesso è stato determinante per le vittorie. I marchigiani, anche loro con 12 punti in classifica, si presentano dopo una pesante sconfitta rimediata a Piombino che ha portato il loro presidente a spronare i giocatori con dure parole, tanto che si pensava ad un esonero di coach Niccolai, e dunque le loro motivazioni saranno altissime, perché in caso di sconfitta ci potrebbe essere un terremoto. Fabriano ha un roster molto interessante dove spicca il play argentino Pierotti che viaggia a 16 punti di media, seguito dal capitano Centanni con 16 e dall’ex di turno Molinaro con 13, tris di giocatori di punta in un roster lungo e con tante soluzioni di gioco.

Di sicuro l’OraSì si presenterà alla sfida con il morale alto, caricata dalle due vittorie consecutive. "Veniamo da due buone partite nelle quali abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato – spiega coach Andrea Gabrielli –, aiutati anche dalle buone percentuali in attacco. Siamo infatti una squadra che entra in fiducia quando trova delle buone soluzioni offensive attraverso il proprio gioco. Anche questa settimana abbiamo lavorato molto con quest’obiettivo, perché dovremo affrontare una squadra forte con un roster competitivo che può ruotare nove uomini. Inoltre, Fabriano in casa si trasforma e davanti al suo pubblico vince gran parte delle partite. È un organico ad alta intensità, capace di usare molti cambi difensivi e che pressa a tutto campo, variando a volte anche diverse tipologie di difesa. È la terza squadra per palle recuperate e la prima nel girone per rimbalzi offensivi, pur non avendo giocatori di particolare stazza: questo dimostra la loro intensità sul piano fisico e la loro grinta. Le due squadre sotto alcuni aspetti, sono simili offensivamente, prediligendo entrambe l’attacco a tutto campo. Per questo potrebbe essere una partita frizzante, giocata a viso aperto, dove dovremo fare attenzione a controllare il ritmo quando necessario".

Luca Del Favero