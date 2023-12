OraSì, occhio a Bugatti: "Si vince con la difesa"

Sarà ricco di insidie il match che attende l’OraSì. I ravennati saranno impegnati alle 18.30 sul campo della Civitus Allianz Vicenza, ancora alla ricerca dei migliori equilibri come dimostrano i soli 8 punti in classifica e il penultimo posto in compagnia di Ozzano e Bisceglie. Guai però a pensare ad una partita in discesa, perché i veneti sanno alternare buone prestazioni ad altre da dimenticare soprattutto in casa, dove è caduta anche Jesi. Questi alti e bassi sono stati limitati dagli innesti in corsa di Bugatti, inseritosi subito al meglio come dimostrano i 16.4 punti di media, e di Lurini che hanno permesso a Vicenza di essere più competitiva e imprevedibile soprattutto in attacco, come si è visto dai 90 punti segnati contro Padova nell’ultimo incontro interno vinto. Domenica scorsa sul difficile campo di Fabriano è invece arrivata una onorevole sconfitta.

L’OraSì dovrà quindi tenere alta la concentrazione, ma a questo aspetto ha pensato coach Massimo Bernardi, preparando la gara nei minimi dettagli. "Dopo la partita contro San Vendemiano abbiamo fatto una approfondita analisi delle situazioni di gioco su cui dobbiamo lavorare e abbiamo anche preso atto di quello su cui siamo migliorati dall’inizio dell’anno – sottolinea l’allenatore –. È stata una settimana in cui ci siamo allenati molto bene e sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi. Ci siamo preparati con attenzione, perché vogliamo chiudere il 2023 nel migliore dei modi".

Curioso è che l’OraSì ritrovi Bugatti a pochi mesi dal match con Mestre vinto in casa, squadra in cui non mai brillato nonostante le sue ottime qualità. "Bugatti ha aggiunto pericolosità in attacco a Vicenza, essendo un giocatore da più di 16 punti a partita. In fase offensiva prende tante iniziative così come Cucchiaro, play dinamico che fa correre molto la squadra, spinge il contropiede ed è bravo nell’uno contro uno. È un gruppo ricco di giocatori esperti e capaci come Cernivani (ex di turno, ndr), Ambrosetti, Brambilla e Terenzi nel reparto esterne, e Riva, Antonietti e Campiello sotto canestro, e tutti sono bravi ad esaltarsi soprattutto nelle gare casalinghe. Dovremo giocare la nostra miglior partita difensiva per limitare le loro caratteristiche offensive".

Luca Del Favero