OraSì, occhio a Karl-Johan Lips: "Noi però riavremo Nikolic"

Per vendicare le ultime beffarde sconfitte ed invertire la tendenza negativa, testimoniata dalle quattro partite perse consecutivamente: è questo lo spirito con cui l’OraSì Ravenna approccia il delicato match di questa sera che la vede contrapposta, sulle tavole amiche del Pala Costa, alla Lux Chieti (palla a due alle ore 18, arbitrano i signori Di Franco e Castellano). Chieti è un cliente scomodo per i giallorossi perché reduce dalla vittoria su un campo importante come quello di Roseto e da un momento positivo, il tutto coinciso con il ritorno a roster dell’estone Lips che ha avuto un impatto decisamente notevole. "La Lux Chieti – analizza coach Massimo Bernardi – presenta un giocatore che ha avuto un impatto molto importante in queste prime quattro partite. Poteva sembrare, con l’uscita di Tiberti, che avessero dei problemi ma, al contrario, si sono rinforzati perché hanno inserito Lips che è un giocatore di livello assoluto. Quattro partite, ventitré punti di media. Sa giocare da playmaker, da guardia, da ala piccola e da ala grande. È mancino ed è un grande realizzatore, insomma un atleta completo e molto forte. Hanno messo nel roster anche Obinna che è un lungo esperto per questo campionato e ciò fa dei teatini un’ottima squadra, cosa confermata dal fatto che domenica sono andati a vincere a Roseto".

A Ravenna, in queste ultime uscite è mancato solo un pizzico di solidità e di cinismo per concretizzare delle prestazioni di alto livello che, purtroppo per i giallorossi, non sono coincise con punti in classifica. "La squadra – prosegue Bernardi – soprattutto nelle due trasferte, è migliorata molto sia individualmente che di gruppo. Abbiamo espresso una qualità di gioco proprio di ottimo livello mancando però in alcuni aspetti che abbiamo studiato e su cui dobbiamo migliorare. Ci è mancato qualcosa che, già contro Chieti, dobbiamo dimostrare di aver capito continuando la crescita che la squadra sta facendo. In più domenica finalmente riavremo l’esperienza di Nikolic che ci può dare maggiore solidità nei momenti caldi della partita. Non dobbiamo disperdere il miglioramento fatto e appoggiarci al pensiero che adesso è tornato Nikolic: non dobbiamo rilassarci ma lui ci può dare quell’esperienza di cui abbiamo bisogno". "Il processo di crescita dei giovani – conclude – è quasi arrivato a compimento, non a caso il livello individuale della squadra è cresciuto molto. Abbiamo affrontato le ultime due trasferte su campi veramente difficili, sia per la logistica che per il valore degli avversari, con grande personalità. Ci manca qualcosa, e questo è evidente, ma sappiamo cosa fare. Stiamo lavorando per aggiungere anche quel qualcosa che ci è mancato in queste trasferte".

Riccardo Sabadini