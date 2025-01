OraSì "Paghiamo la mancanza d’esperienza"

Interrotto il digiuno di sconfitte che durava da quasi tre mesi, l’OraSì può guardare al futuro con maggiore ottimismo e meno ansia. Proprio il crollo emotivo è stato il protagonista nella parte finale di gara con San Severo, portando i giallorossi a passare da un +22 a un +3 in poco più di un quarto, ma questa volta la squadra ha retto l’urto, giocando il finale con maggiore lucidità. I punti di platino conquistati sono serviti a tenere a distanza di quattro lunghezze le ultime due posizioni, ma ora serve continuità di risultati e di rendimento.

Quello che si è visto con San Severo è che l’OraSì cambia volto quando ha un vero playmaker in campo, perché Munari ha dato i tempi di gioco ed infatti quando è uscito per infortunio, la squadra ha giocato un basket più confusionario, visto che Dron è più ‘artista’ che ‘ragioniere’. Per fortuna Munari ha rimediato una semplice contusione e domani a Chieti ci sarà, altro incontro da non fallire.

"Con San Severo l’unica cosa che contava era vincere – sentenzia con grande onestà l’ala Federico Casoni, autore di 13 punti conditi da 9 rimbalzi – perché venivamo da un periodo negativo e i nostri avversari invece da quattro vittorie in sei gare. Siamo stati bravi all’inizio a giocarcela alla pari e a piazzare l’allungo poi abbiamo avuto un calo nel quarto periodo, riuscendo comunque a vincere. Rispetto ad altre gare abbiamo giocato con il cronometro nel finale senza forzare tiri nonostante la loro pressione difensiva e per tutta la gara abbiamo condiviso il pallone e distribuito i punti. Questa credo sia una nostra arma, perché abbiamo molto persone che possono fare canestro e più ne inneschiamo e più diventa un problema per la difesa avversaria". Sul perché Ravenna sia stata ottima per 32 minuti e poi abbia rischiato la beffa, neanche Casoni riesce a spiegarselo "Non so perchè abbiamo questi passaggi a vuoto: di sicuro paghiamo la mancanza di un giocatore molto esperto che nei momenti più difficili sappia cosa fare: sono il più anziano insieme a Crespi e mai mi era capitato in carriera di esserlo in una squadra. Dobbiamo diminuire questi cali".

L’OraSì dovrà lottare fino alla fine come ha sottolineato anche coach Gabrielli e chissà che l’immobilismo sul mercato non possa portare a rivedere le strategie. Tyrtyshnyk ha mostrato che nonostante gli alti e bassi sappia giocare nelle fasi calde della partita e allora si potrebbe propendere per aggiungere un play di ruolo e d’esperienza e sfoltire il reparto esterni mettendo Dron da guardia e tenendo l’ucraino. Al momento però tutto tace sul fronte acquisti e dunque si tratta di semplice ‘fantabasket’.

Luca Del Favero