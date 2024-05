OraSì Panchina, c’è Conti in pole position

Cercasi allenatore. È questo il primo pensiero in casa OraSì, ancora a caccia del sostituto di Bernardi. Le piste seguite fino ad ora non hanno infatti portato a nulla. Andrea Fabrizi, il vice di Antimo Martino all’Unieuro Forlì, resterà nel club in quanto ancora legato da un anno di contratto anche se aveva avuto l’idea di provare la prima esperienza da capo allenatore, Gabriele Ceccarelli, è stata un’ipotesi subito tramontata, e non c’è stato nulla di fatto con Mattia Ferrari. All’ex tecnico della Rinascita Basket Rimini è stato offerto un triennale, ma la proposta è subito stata rispedita al mittente, visto che il coach ambisce a club di alta classifica e magari di A2.

Nelle ultime ore è tornata calda la pista Augusto Conti, allenatore che ha condotto Ozzano alla salvezza, che doveva prolungare con gli emiliani, ma al momento sembra che la società possa decidere di compiere un passo indietro e ripartire dalla B Interregionale. Un leit motiv abituale in questo momento della stagione in cui si cercano le finanze per la prossima annata sportiva, ma l’OraSì resta alla finestra, perché il tecnico bolognese sarebbe la persona giusta per guidare un gruppo composto in larga parte da giovani e arricchito con qualche senatore. Riguardo invece al roster, nessun giocatore della scorsa stagione ha il contratto in essere e dunque bisognerà attendere il nome dell’allenatore per capire chi riconfermare. Idee più chiare ci sono invece a Faenza, dove per il rinnovo di Luigi Garelli sembra soltanto questioni di giorni. Il coach resterà alla guida della squadra e non avrà un ruolo dirigenziale come si vociferava qualche settimana fa, ma i Blacks inseriranno comunque qualche figura nuova in società come affermato dal General Manager, Andrea Baccarini. Sul fronte squadra, le uniche certezze sono Simone Tomasini e Mitchell Poletti, unici legati dal contratto, mentre con gli altri giocatori si discuterà del futuro nei prossimi giorni.

Ieri con la cena finale tenutasi al Campus è calato definitivamente il sipario sulla stagione e ora si può pensare alla prossima annata sportiva. Intanto ci sono novità sul fronte campionato con la nuova B Nazionale che avrà con tutta probabilità meno delle 42 partecipanti stabilite dalla nuova riforma. Ad oggi le squadre sono 41, perché Orzinuvi si è fusa con Treviglio di A2, e altre potrebbero abbandonare. Considerando che non ci saranno ripescaggi, è scontato che il numero delle aventi diritto cali e infatti la LNP ha deciso che il minimo delle partecipanti sarà 36. Questo significa che in caso di altre cinque defezioni si avrebbero due gironi da 18.

