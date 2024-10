OraSì, partenza brillante. Ma ora il vero Tyrtyshnyk

Quattro vittorie in sette partite e l’orgoglio di aver sempre tenuto testa agli avversari. Il primo mese di campionato ha detto chiaramente che l’OraSì si è adattata molto bene al ‘girone di ferro’ in cui è capitata e anche la vittoria con Caserta lo ha confermato. Chissà che la chiave della stagione non sia stata la retromarcia di coach Ferrari che ha portato a Ravenna un tecnico come Gabrielli, sicuramente più adatto del collega riminese a guidare squadre che devono lottare dal primo all’ultimo minuto sempre con il coltello tra i denti.

La mano del coach marchigiano si è infatti già vista, perché ha creato un gruppo in cui ognuno può essere protagonista, ma ovviamente nessuno deve credere che l’OraSì sia diventata una delle candidate ai playoff diretti, anche se l’obiettivo di entrare nei playin, ovvero tra le prime dodici, è assolutamente alla portata. I ravennati sono attesi domenica dal match casalingo con la Npc Rieti, squadra con una sola vittoria all’attivo e in piena crisi: in settimana ha cambiato allenatore e probabilmente ricorrerà ancora al mercato, come ha già fatto tesserando Thomas, statunitense che in Italia ha aveva giocato in A2.

Chissà che non sia l’occasione per vedere il vero Tyrtyshnyk, fino ad ora non all’altezza delle aspettative (7.9 punti di media per uno con le sue qualità sono troppo pochi), tanto che circola voce che sia sotto osservazione da parte della dirigenza che comunque continua a credere in lui, anche perchè il campionato è soltanto alla settima giornata. Non a caso è stata rifiutata l’offerta di Catanzaro, società di B Interregionale, che lo ha cercato nei giorni scorsi, ma urge un pronto riscatto da parte del giocatore.

Luca Del Favero