OraSì, partita gettata alle ortiche. A Bisceglie spreca 18 punti di vantaggio

Lions Bisceglie

92

OraSì Ravenna

91

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez Suppi 9, Chessari 30, Turin 2, Dip 12, Divac, Cepic 17, Maralossou, Abati Toure 9, Chiti 7, Lanotte ne, Fontana 6. All.: Fabbri

ORASI’ RAVENNA: Restelli 8, Panzini 4, Ferrari 14, Paolin 9, Onojaife 9, Bedetti 26, Dron 11, De Gregori 10, Laghi ne, Allegri ne. All.: Bernardi

Arbitri: Vastarella - Marconetti

Note. Parziali: 13-23; 31-46; 53-65; 79-79. Tiri da 2: Bisceglie: 23/46, Ravenna: 22/41; Tiri da 3: Bisceglie: 9/22, Ravenna: 9/22; Tiri liberi: Bisceglie: 20/25, Ravenna: 20/25; Rimbalzi: Bisceglie: 42, Ravenna: 44. Usciti per falli: Rodriguez Suppi, De Gregori e Dron

Incredibile suicidio dell’OraSì a Bisceglie. I ravennati riescono nell’impresa non solo di dilapidare 18 punti di vantaggio, ma soprattutto di commettere un fallo a gioco fermo nel finale del supplementare che di fatto costa la vittoria. Un calo di lucidità incredibile arrivato dopo 37’ quasi perfetti e l’assenza di Nikolic è solo una parziale scusante, perché Ravenna avrebbe avuto tutte le chance per vincere. L’OraSì gioca un primo tempo ai limiti della perfezione e a metterci del suo è anche Bisceglie, che tira con percentuali deludenti soprattutto da tre punti (0/12).

L’OraSì passa subito a comandare i giochi trascinata da un incontenibile Bedetti (18 punti per lui nel primo tempo), toccando il 46-31 all’intervallo grazie proprio ad una tripla dell’ala. Ravenna continua a dettare legge anche nel terzo periodo, andando sul +18 (58-40) e respingendo a suon di triple ogni flebile tentativo di rimonta di Bisceglie. Poi arriva il crollo negli ultime tre minuti. Ravenna sente la stanchezza dovuta alle uscite per falli De Gregori e Dron e gli avversari trovano la parità (77-77) a 1’38’’ dalla sirena con Cepic. Nell’accesissimo finale è Ravenna ad avere il possesso della vittoria, ma Panzini fallisce la tripla ed è supplementare.

Bisceglie passa a condurre 84-81, ma l’OraSì risponde alla grande con un break di 6-0 (87-84) e quando Bedetti segna il 91-88 con un canestro di pura classe a 14’’ dalla fine, sembra che la vittoria sia giallorossa. E invece inizia la saga degli errori incredibili. Bedetti perde un pallone sanguinoso e Abati Toure schiaccia il 90-91 a 4’’ dalla fine, costringendo Bernardi al time out. Al rientro in campo, Restelli commette fallo a gioco fermo e così la rimessa passa a Bisceglie. Proprio dalla rimessa nasce un incredibile passaggio che arriva nelle mani di Chessari, lesto nel segnare il canestro e nel subire il fallo. I Lions vanno sul 92-91 a 1’’ dalla fine, il playmaker sbaglia il libero, ma non c’è tempo per l’OraSì che deve soltanto recriminare per due punti gettati al vento.

Luca Del Favero