OraSì sfida Herons Montecatini: una battaglia per la nona vittoria in trasferta

Riuscirà l’OraSì a suonare la nona sinfonia in trasferta? La risposta spetta alla Gabrielli band che si presenterà con l’umore altissimo alle 18 a Lucca, tana degli Herons Montecatini, forte delle otto vittorie ottenute lontano dalla Romagna, molte delle quali contro le big del girone. Battere i toscani non sarà però semplice, perché ora che sono rientrati in corsa per il quarto posto, contendendoselo tra l’altro con i cugini della Gema, saranno molto motivati ed inoltre hanno un roster davvero competitivo. Rispetto all’andata ci sarà l’alapivot Paesano, uno dei migliori lunghi della B Nazionale, e la guardia lituana Kupstas, ottimo tiratore. L’OraSì scenderà comunque in campo senza pressioni e con nulla da perdere, ben sapendo che la strada per i play in passerà dalla sfida casalinga con Salerno di sabato prossimo, e che dovrà ‘tifare’ per Caserta, perché un arrivo a tre con le due formazioni campane, premierebbe i giallorossi con il dodicesimo posto, anche senza ribaltare il -5 dell’andata rimediato a Salerno.

"Dobbiamo pensare ad una partita alla volta senza fare calcoli – spiega coach Andrea Gabrielli – concentrandoci soltanto su Montecatini. Sta attraversando un buon momento di forma, ha un roster di ottimo livello ed è in corsa per le prime posizioni: non può quindi permettersi passi falsi, perché ci sono davvero tante squadre in pochi punti e con una sconfitta potrebbe perdere posizioni. L’aggressività è uno dei suoi punti di forza e noi quel tipo di gioco lo soffriamo parecchio come si è visto con Fabriano che ha caratteristiche simili. Inoltre bisognerà non permettere agli Herons di farci giocare lontano dal canestro". Guardando il roster di Montecatini, ci sono tanti giocatori di grandissima esperienza e qualità ed infatti era vista come una delle pretendenti alle prime posizioni, prima di perdersi per strada e di ritrovarsi a lottare per gli ultimi posti per l’accesso diretto ai playoff. "Paesano è un innesto importante che per caratteristiche tecniche si adatta meglio al gioco rispetto a Klyuchnyk pur essendo meno decisivo in attacco e nel reparto lunghi ci sono anche Arrigoni, Natali e Sgobba, buon tiratore da tre punti. Grande impatto lo hanno anche gli esterni Chiera e Kupstas ed il nostro obiettivo dovrà essere quello di stare attenti in difesa senza farci travolgere dal loro ritmo. C’è grande entusiasmo nel gruppo e sono convinto che giocheremo al meglio anche questo incontro e con lo stesso spirito che abbiamo avuto a Roma".

l.d.f.