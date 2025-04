OraSì sfida Salerno al PalaCosta per l'ultimo treno verso i playoff

L’ultimo treno per i play in passa stasera dal PalaCosta. Per conquistare il dodicesimo posto, l’OraSì dovrà battere la Lor Power Salerno (palla a due ore 20) e l’obiettivo potrebbe già essere raggiunto oggi, se riuscisse a ribaltare il -5 dell’andata e Caserta dovesse perdere a Roma con la Luiss, ma in caso di sconfitta il campionato dei giallorossi terminerebbe domenica prossima. Vietato però fare voli pindarici, perché sono proprio le partite come quella con Salerno che l’OraSì soffre maggiormente e dunque le servirà la massima concentrazione, perché i campani hanno dimostrato di essere in un buon momento e di non aver risentito della partenza di Stanic. La speranza dei tifosi è dunque che stasera sia un arrivederci e non l’ultima gara interna della stagione.

"Dopo aver evitato i play out per meriti esclusivamente nostri, anche dopo la batosta di Chieti, sarebbe bello concludere con una vittoria al PalaCosta – sottolinea coach Andrea Gabrielli –, perché ci dispiace che la squadra fino ad ora si sia espressa meglio fuori casa. Vogliamo regalare a tutti i tifosi una vittoria e speriamo che questo successo basti per raggiungere un traguardo che poteva sembrare insensato all’inizio dell’anno. Speriamo che vengano calorosi e numerosi, anche perché potrebbe essere l’ultimo saluto a questi ragazzi che hanno lottato da settembre per questa maglia".

Salerno si presenta con un biglietto da visita molto importante: nelle ultime gare ha tirato con il 50% da tre punti. "Il tiro da fuori ha permesso loro di risalire la classifica e sono anche molto pericolosi quando riescono ad esprimersi in campo aperto. Chaves è uno dei giocatori più importanti e dopo il passaggio di Stanic a Montecatini, anche Cappelletti è diventato decisivo. Inoltre hanno aggiunto Saladini che era titolare a Cassino, e con lui hanno tre portatori di palla, capaci di crearsi il tiro dal palleggio in autonomia e di crearlo anche per i loro compagni: questa è la loro arma principale. Un buon tiratore è anche Kekovic, mentre sotto canestro si fanno valere Misolic e Matrone".

L’OraSì può intanto festeggiare per aver conquistato una delle prime quattro posizioni nella classifica del girone B per l’impiego dei giocatori under. I ravennati sono terzi con un enorme vantaggio su Piombino, quarta, e hanno ottime possibilità di scavalcare Cassino che è seconda, mentre la capolista San Severo è irraggiungibile. La classifica finale verrà stilata al termine delle 38 gare di regular season: la prima riceverà 40mila euro, la seconda 30mila, la terza 20mila e la quarta 10mila.

Luca Del Favero