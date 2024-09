OraSì, si presenta Casoni: "Gabrielli decisivo per me"

Equilibrato e deciso, poche parole ma calibrate nella maniera corretta. Federico Casoni si è presentato al pubblico nello stesso modo in cui si è presentato in campo, anche se solo in amichevole, nelle prime uscite dell’OraSì. "Ringrazio la società per la fiducia, sono contento di ritrovare coach Gabrielli, che è stato il mio allenatore a Teramo. Quando mi ha chiamato, non ho esitato ad accettare Ravenna". La conferenza di presentazione si è svolta ieri mattina nel Pastificio Artigiano (via S. Mama, 15/A), sponsor dell’OraSì, in cui ha anche parlato il direttore sportivo Mauro Montini: "Quando ho incontrato Federico ho trovato un ragazzo educato e umile. È un giocatore che in campo noti meno, ma quando vai a vedere le statistiche è sempre presente, è un giocatore di sostanza".

Casoni, che ha mosso i suoi primi passi da professionista nella Vis Roma, ha cambiato diverse casacche prima di arrivare a Ravenna. "Non conoscevo bene la realtà ravennate, ma ho avuto ottime referenze. Fin da bambino volevo vivere di basket, anche se da poco ho finito la triennale (in comunicazione, ndr) perché ritenevo giusto fare un percorso parallelo di studi".

Casoni è stato acquistato in estate dal Pesaro, che sarà proprio l’avversario di oggi nell’amichevole interna (ore 17). "Sarà un ottimo test, loro hanno confermato quasi tutti i giocatori". Casoni, ala di ruolo, si è subito inserito bene con i suoi nuovi compagni, migliorando la fase difensiva che lui stesso riteneva più lacunosa rispetto a quella offensiva. "Amo correre, sono un giocatore dinamico e uno dei miei punti di forza è il tiro da 3".

Jacopo Ceroni