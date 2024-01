"OraSì, siamo maturati"

Bissare il successo di domenica scorsa nel derby e cominciare il girone di ritorno con il piede giusto, sconfiggendo una diretta concorrente per la salvezza: sono questi gli obiettivi dell’OraSì che questa sera torna di scena al PalaCosta (palla a due alle ore 18.00, fischiano i signori Lanciotti ed Esposito) ospitando la Luxarm Lumezzane in un match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di B Nazionale. I giallorossi, galvanizzati dal successo contro Faenza, vogliono vendicare la sconfitta dell’esordio, dove vennero sovrastati per 85-70.

"È vero che all’andata abbiamo perso nettamente – analizza coach Bernardi – ma non siamo nemmeno lontanamente parenti di quella squadra; era la prima partita, non eravamo un gruppo e una squadra come ora ma solo tanti giocatori messi lì, vogliamo riscattare quella brutta prestazione e magari toglierci qualche sassolino dalla scarpa". Per avere la meglio della Luxarm però servirà una grande prestazione: i lombardi infatti, dopo un periodo difficile coinciso con la tragica scomparsa di Samuel Dilas, si sono ripresi e ora, a dispetto delle due sconfitte consecutive, vivono un ottimo momento di forma.

"Lumezzane è un avversario molto forte – ammonisce coach Bernardi – una squadra con un obiettivo ben preciso che coincide al nostro e che fa della compattezza e della coesione due dei suoi punti di forza. Rispetto all’andata hanno inserito un paio di giocatori (tra cui l’ex OraSì Stefano Spizzichini, in giallorosso nella magica stagione interrotta dal Covid) e proprio al PalaCosta esordirà Marcis Vitols, play-guardia lettone che è stato selezionato per la nazionale e che è un ottimo giocatore. Hanno inserito anche un altro play come Tommaso Minoli, di stazza importante, che prende tanti rimbalzi e che va spesso a giocare spalle a canestro e hanno giocatori importanti come Vecerina e Mastrangelo che ci hanno fatto male all’andata, così come Di Meco, un giocatore di sostanza e produzione. Per vincere servirà una grandissima partita ma dal canto nostro vogliamo proseguire sulla strada tracciata domenica nel derby". Ravenna arriva all’appuntamento quasi al completo, dopo una buona settimana di allenamenti. "La settimana è andata bene, se si esclude l’infortunio di Guardigli che ha subito una distorsione alla caviglia e che purtroppo non sarà della partita. Mi aspetto di confermare la bella prestazione che abbiamo fatto domenica nel derby, affrontando difficoltà diverse. Dobbiamo cercare di avere continuità, giocando al meglio delle nostre possibilità ed alzando il nostro livello".

