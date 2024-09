OraSì,Tyrtyšnyk è pronto: "Giocherò anche in difesa"

Attaccante, ma all’occorrenza anche difensore. Illja Tyrtyšnyk, classe 1998, si presenta così ai tifosi dell’OraSì, nella conferenza tenutasi ieri mattina al ristorante Classensis. Il cestista ucraino, proveniente dalla Viola Reggio Calabria, non nasconde la propria emozione e determinazione: "Sono felice di essere a Ravenna, mi hanno parlato bene della città e squadra. Il livello è alto, è la prima volta che gioco in una categoria così importante". Illja porta con sé un bagaglio culturale e professionale non da poco, avendo giocato in diversi Paesi europei (Ucraina, Repubblica Ceca e Svizzera) ma non solo. "Sono andato in America nel 2014, dopo l’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. Lì ho preso il diploma perché voglio un’alternativa per quando smetterò di giocare. In America il basket è diverso, gli arbitri fischiano meno".

Domenica inizia il campionato, e la prima partita sarà in trasferta contro Ruvo di Puglia. "Sarà un girone difficile, ma daremo il 120%. Gli allenamenti sono tosti, ho avuto un periodo di adattamento ma voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra". Illja traccia un suo personale bilancio della preseason, tra aspetti positivi e negativi. "So che devo tirare meglio, ma preferisco sbagliare ora che nelle partite ufficiali (ride, ndr). Sono felice però della fase difensiva, è importante allenare anche quella e lo sto facendo bene".

Insieme al cestista, erano presenti anche coach Andrea Gabrielli e il direttore sportivo Lorenzo Nicoletti. "Illja è una brava persona, ha le capacità per completare il reparto offensivo –, è il commento tecnico-tattico di Gabrielli –. La squadra ha tanti elementi nuovi, ma è determinata. C’è una forte omogeneità di età, hanno tutti 20-25 anni, questo è importante". Nella conferenza di presentazione di lunedì, Michele Munari aveva dichiarato che le lunghe trasferte sarebbero state uno stimolo per fare gruppo. "Sono d’accordo, in questo modo faremo coesione", conclude Gabrielli.

"È un giocatore che si è subito messo a disposizione – spiega Nicoletti –, prima pensa alla squadra e poi a sé stesso". Con Illja Tyrtyšnyk, si è concluso il cerchio di presentazioni dei nuovi acquisti. Adesso sarà il campo a parlare.

