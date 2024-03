Ore 20,30: al PalaRuggi arriva Bisceglie. Zappi carica il gruppo:: "La sosta è servita»

Si torna in campo dopo due settimane di pausa. Questa sera alle 20,30 la Virtus Imola giocherà in casa con il Bisceglie, un match in cui i gialloneri proveranno a dare continuità alla vittoria ottenuta a Ravenna due settimane fa. Una sosta salutare per prepararsi al meglio al finale di stagione che attende la Virtus Imola.

"E’ stata una pausa utile – commenta coach Mauro Zappi –, ne avevamo bisogno. L’ultimo periodo è stato tirato e compresso fra infortuni, carichi di lavoro e richiesta di sacrifici a chi stava bene. Ognuno di noi ha approfittato di questo stop ricaricare le pile per il suo comparto. La scorsa settimana abbiamo messo dentro benzina e fatto una buona amichevole con Fabriano, in questa invece ci siamo tuffati in nel rush finale che ci attende con le pile ricaricate. La sosta in questo momento ci voleva, e l’abbiamo sfruttata nel migliore dei modi possibile".

La Virtus è pronta: "In questi giorni il lavoro è stato prevalentemente sulla parte atletica con Marco Rorato, siamo all’ultimo mese di regular season. Il test con una formazione importante come Fabriano ci ha aiutato a capire che possiamo a giocare alla pari con tutti ed ha aiutato a tenere alta la tensione. Ora c’è da tornare in campo e fare delle grandi partite, la prima ala PalaRuggi dove manchiamo da oltre un mese, sarà un piacere tornare a giocare davanti alla nostra gente al nostro pubblico sempre caloroso e rumoroso".

La regular season della serie B Nazionale è arrivata al rush finale e la Virtus è in corsa per prendersi un posto nei playoff.

"Siamo molto pronti, sappiamo bene tutta la posta che c’è in palio e tutti gli obiettivi in ballo. In questa fase aumenta la voglia di crescere e di fare il meglio possibile a livello di risultati. Ci siamo costruiti una possibilità importante, manca poco per farla diventare molto importante".

Il primo avversario nel post pausa è Bisceglie.

"Ci attende una gara molto complessa, rispetto all’andata l’avversaria è totalmente, ha messo dentro Rodriguez e Fontana, c’è stato un cambio sui lunghi, poi è arrivato Rubinetti che è un grande tiratore. I pugliesi hanno più frecce nell’arco, la loro classifica mente ed è figlia della prima fase. Ha vinto a Chieti e ha tenuto testa a Mestre, si gioca la chance di salvarsi senza passare dai playout. Verranno al PalaRuggi per giocarsi il tutto per tutto, troveremo un’avversaria assetata di punti, è solleticata dal confronto con noi che siamo più avanti in graduatoria, non è mai facile giocare dopo la pausa, dovremo essere bravi a fare un buon match".