Organigramma. Gea Grosseto al via. Ecco i nuovi coach

Con Marco Santolamazza confermato allenatore della Divisione 1 e già a lavoro in palestra da due settimane e con l’altra conferma di Mattia Contri come coach della Divisione 3, la Gea Basketball Grosseto si sta piano piano rimettendo tutta in moto. La società del presidente David Furi, confermati i tecnici delle prime squadre maschili, ha messo nero su bianco anche riguardo agli allenatori del settore giovanile. La prima squadra femminile, che parteciperà alla serie C, sarà affidata a Silvio Andreozzi (nella foto), che prende il testimone da Luca Faragli. Andreozzi è un coach giovane che ha già dimostrato buona conoscenza tecnica e ottima gestione dei gruppi. Per lui sarà una sfida importante e la società è pronta a sostenerlo. Erediterà lo splendido lavoro tecnico e di crescita fatto da coach Luca Faragli che comunque continuerà a supportare la prima squadre e ad allenare i suoi gruppi giovanili. Proprio Faragli ha lasciato la prima squadra femminile perché sarà il responsabile del settore femminile, e continuerà a guidare le squadre Under 15 e Under 14 Femminile, oltre alle Gazzelle. Sarà anche supervisore delle Esordienti femminili, ma la vera novità di quest’anno è che, in compartecipazione, tornerà ad allenare un gruppo maschile: gli Aquilotti. Pierpaolo Di Rosa, al secondo anno con la Gea, quest’anno continuerà il suo bel lavoro con gli Esordienti (Paganico), il Baskin e i gruppi di Mini Basket. Inoltre, seguirà (in compartecipazione) gli Under 17. Giovanni Porri, quest’anno continuerà il suo impegno con gli Under 13, guiderà (in compartecipazione) gli Under 15 e seguirà anche alcuni gruppi di Mini Basket. Marco Romboli invece continuerà ad allenare i gruppi Aquilotti (in compartecipazione) e Scoiattoli, quest’anno tornerà anche ad allenare i più grandi, ovvero gli Under 17 Silver in compartecipazione.