Ozzano, la vetta è vicina. Il Bologna 2016 si ferma

Perde quota il Bologna 2016 (foto a sinistra) di coach Lunghini nella settima giornata di ritorno, con lo stop occorso sulle doghe della Nervianese che rallenta la corsa al vertice dei rossoblù che scendono così al quarto posto nella division C di Interregionale.

Domenica la trasferta a Legnano per mantenere i piani alti del girone e assicurarsi uno dei primi 6 posti valevoli per la post-season.

Al limite dell’impresa la serata dei New Flying Balls, che nonostante l’assenza di Piazza, l’uscita anticipata di Cortese per un guaio muscolare e la caviglia cigolante di Ranitovic (a referto con 12 punti) stacca il referto rosa contro Valdiceppo ipotecando così l’accesso alla fase play-in Gold del campionato di Interregionale con quattro giornate di anticipo.

Per i biancorossi di coach Lolli, che domenica alle 18 scenderanno a Recanati per il testa a testa al vertice della division E, 19 punti di Ranuzzi (foto in alto a destra), 12 di Domenichelli e 11 di Tibs.

Capolavoro infine per l’Olimpia Castello, che dopo due overtime supera la diretta concorrente per la salvezza Teramo e si riavvicina in vista del rush finale della stagione: per i ragazzi di coach Zappi una serata clamorosa per Conti (29), D’Ambrosio (23), Zhytaryuk (21), Gianninoni (14) e Biasich (13).

Gare division C: Social Milano-Blu Bergamo 70-84, Basket 2000-Sansebasket Cremona 77-65, Iseo-Pizzighettone 88-77, Sangiorgese-Stings Mantova 86-71, Nervianese-Bologna 2016 83-75 e Gardonese-Cernusco 73-55.

La classifica: Iseo 26; Stings Mantova e Gardonese 24; Bologna 2016, Sangiorgese e Pizzighettone 22; 20; Nervianese e Social Milano 16; e Basket 2000 14; Libertas Cernusco e Blu Bergamo 12; Sansebasket Cremona 6.

Gare division E: Roseto 2020-Bramante Pesaro 65-66, New Flying Balls-Valdiceppo 79-72, Attila Porto Recanati-Senigallia 78-69, Virtus Civitanova-Recanati 80-64, Vigor Matelica-Loreto Pesaro 83-65 e Olimpia Castello-Teramo a Spicchi 113-108 d2ts.

La classifica: Vigor Matelica 26; Loreto Pesaro e New Flying Balls 24; Recanati e Attila Porto Recanati 22; Bramante Pesaro 18; Roseto 2020 16; Valdiceppo, Virtus Civitanova e Senigallia 14; Teramo a Spicchi 12; Olimpia Castello 10.