Ozzano ok con Valdiceppo. E il Bologna 2016 la spunta

Tripletta del primo weekend novembrino per le bolognesi impegnate in B Interregionale. Nella division C torna il sorriso sui volti del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che interrompe la striscia negativa arrivata contro Cremona e Bergamo e strappa 2 punti di misura importantissimi per rimettersi in carreggiata. Soprattutto perché il prossimo fine settimana è in arrivo lo scoglio più alto da superare, quello contro la regina Sangiorgese, che sarà di scena domenica alle 17 in casa dei rossoblù. Fine settimana positivo anche per le due ’nostre’ impegnate nella division E. Ottimi successi esterni sia per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che strappano i due punti sul parquet umbro di Valdiceppo con un importante 56-64, sia per l’Olimpia Castello, che piega il fanalino di coda Teramo 78-90 rimettendosi prontamente sui giusti binari tanto bramati da coach Mauro Zappi. Per gli ozzanesi la classifica inizia a sorridere ed era necessario trovare la serenità che sembrava mancare per via degli acciacchi di inizio stagione e per una naturale fase di assestamento dovuta al cambio di panchina. Sabato alle 21 l’esame clou contro la capolista Recanati racconterà tanto della stagione dei ‘palloni volanti’ del presidente Paolo Cuzzani.

Gare division C: Blu Bergamo-Social Milano 81-94, Sansebasket Cremona-Basket 2000 83-99, Pizzighettone-Iseo 78-79, Bologna 2016-Nervianese 71-70, Stings Mantova-Sangiorgese 82-68, Cernusco-Gardonese 93-96 dts.

La classifica: Stings Mantova, Sangiorgese e Pizzighettone 10; Basket 2000 e Iseo 8; Nervianese, Social Milano, Bologna 2016 e Gardonese 6; Blu Bergamo, Cernusco e Sansebasket Cremona 4.

Gare division E: Bramante Pesaro-Roseto 2020 62-74, Loreto Pesaro-Vigor Matelica 79-65, Valdiceppo-New Flying Balls 56-64, Recanati-Virtus Civitanova 82-86, Teramo a Spicchi-Olimpia Castello 78-90, Senigallia-Attila Porto Recanati 95-63.

La classifica: Recanati 10; Loreto Pesaro, Valdiceppo, New Flying Balls, Virtus Civitanova, Vigor Matelica e Senigallia 8; Olimpia Castello, Attila Porto Recanati, Bramante Pesaro e Roseto 2020 6; Teramo a Spicchi 2.