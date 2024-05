Ozzano paga la falsa partenza. La Francesco Francia non si ferma

Ha inizio in salita l’avventura playout dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che debuttano in gara-uno con un -16 sul parquet della Virtus Padova, non di buon auspicio in vista della seconda sfida in programma oggi alle 20,30: gara-tre e l’eventuale gara-quattro si giocheranno invece a Ozzano giovedì (ore 20,30) e domenica (ore 18). Tra le fila ozzanesi sono stati tre gli uomini al comando: Cortese, Bastone e Abega, autori dei 51 punti su 66 segnati, totem che non sono bastati a tenere a galla i bolognesi nel secondo tempo. Resta da valutare la condizione fisica di Filippini (infortunio alla caviglia) e Bastone in vista della sfida odierna.

Cala invece il sipario sulla poule playoff di serie C, con una serie di risultati in extremis che hanno portato a una sorprendente griglia finale per un posto nella futura Interregionale 2024/2025. Mentre Scandiano espugna Medicina assicurandosi il primo posto nel gironcino, arriva a sorpresa il successo di Forlimpopoli contro Reggio Emilia che, visto il ko della Cmp Global contro Zola Predosa, vede il passaggio alle final four dei romagnoli. Pertanto dal weekend del 19 maggio gli accoppiamenti saranno Scandiano-Baskers e Francesco Francia-Basket 2000, con serie al meglio delle 3 gare.

In Divisione Regionale 1 vola Vignola, che espugna il campo dell’Audace Bombers nel big match d’alta classifica e, in attesa del posticipo di oggi fra la regina Giardini Margherita e Reggiolo (palla a due ore 20,10), si prende la vetta del girone A in compagnia anche della Vis Persiceto, agile nel derby contro il Voltone (terzo ko consecutivo). Nel girone B bene Budrio, che espugna il campo dell’International e mantiene la seconda piazza con la 4 Torri Ferrara, ok nella super sfida contro Granarolo. Mercoledì il posticipo fra Baricella e la capolista Argenta.