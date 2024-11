Ozzano, Ranitovic super . Il Bologna 2016 fa l’impresa

Due scalpi che valgono oro in Interregionale per Bologna 2016 e New Flying Balls, che nell’ottavo capitolo di campionato scrivono le più ardue delle imprese: piegare le rispettive capolista e riscrivere il proprio percorso nel torneo. Nella division C è infatti un Bologna difensivamente impeccabile quello che piega la regina Sangiorgese 70-62 (13-17; 35-31; 57-51) grazie alle doppie cifre di Tinsley (12), Osellieri (11), Ugolini (14, nella foto a sinistra) e Barbotti (12): gli uomini di coach Lunghini rallentano così la corsa di una delle corazzate proiettate alla promozione, tenendola a 20 punti in meno dalla media offensiva stagionale. Ad avvalorare ulteriormente la grande soirée rossoblù. Nella division E è invece un capolavoro al cardiopalma quello che i New Flying Balls redigono nel big match di giornata contro la regina Recanati, piegata al fotofinish 74-72 (27-17; 46-33; 61-52) grazie alle prove monumentali di Ranitovic (18 punti e 5 rimbalzi, nella foto a destra), Ranuzzi (doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi) e Piazza (protagonista con 4 palle recuperate decisive, soprattutto nel finale punto a punto). Per i ‘palloni volanti’ di coach Lolli è la seconda vittoria consecutiva che vale il quinto sigillo stagionale e che prepara nel migliore dei modi il terreno per la trasferta di sabato sul campo di Matelica (palla a due ore 21).

Gare division C: Basket 2000-Pizzighettone 62-63, Sansebasket Cremona-Blu Bergamo 69-72, Bologna 2016-Sangiorgese 70-62, Gardonese-Social Milano 75-54, Stings Mantova-Cernusco 88-80 e Nervianese-Iseo 78-82.

Classifica: Stings Mantova e Pizzighettone 12; Sangiorgese, Gardonese e Iseo 10; Basket 2000, Bologna 2016 e Blu Bergamo 8; Nervianese e Social Milano 6; Cernusco e Sansebasket 4.

Gare division E: Loreto Pesaro-Senigallia 76-68, Roseto 2020-Teramo a Spicchi 75-79, New Flying Balls-Recanati 74-72, Attila Porto Recanati-Valdiceppo 80-78, Virtus Civitanova-Bramante Pesaro 73-70 e Olimpia Castello-Vigor Matelica 82-89.

Classifica: Recanati, Loreto Pesaro, Vigor Matelica, Virtus Civitanova e New Flying Balls 10; Valdiceppo, Attila Porto Recanati e Senigallia 8; Olimpia Castello, Roseto 2020 e Bramante Pesaro 6; Teramo a Spicchi 4.