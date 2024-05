Pagelle. Pannini si fa male. Marrucci da applausi. Sabia granitico, Ceccarelli è il più ispirato. Terrosi lucido. Banchi non sembra al top

MENS SANA

PANNINI SV Si infortuna ad inizio partita, si rivede per pochi attimi.

IOZZI 6,5 Le sue triple sono pietre miliari della vittoria biancoverde.

GIORGI 6 Dà un contributo importante in difesa. MARRUCCI 7,5 Si carica di tante responsabilità anche in cabina di regia dopo l’infortunio di Pannini. È il migliore della Mens Sana in tutta la serie.

PUCCIONI 5,5 Ci prova ma continua a mancargli la fiducia. Chiude con un 1/8 dal campo, troppo poco per un tiratore come lui.

SABIA 6,5 Granitico sotto canestro.

CUCINI 7 Grande prova. I 6 punti nel secondo periodo, tanto belli quanto importanti, lo caricano. Ci mette anche 7 rimbalzi. PROSEK 6,5 Sei dei suoi 11 punti totali arrivano in avvio di ultimo periodo e lanciano la Mens Sana verso la vittoria.

TOGNAZZI 6,5 Leader carismatico e tecnico della squadra. Gioca con determinazione e grinta.

ALLENATORE BETTI 6,5 Si gioca la carta della zona a oltranza per arginare i talenti offensivi del Costone. Viene ripagato da una prestazione di cuore e di applicazione dei suoi. COSTONE

BANCHERO 5,5 Si vede pochissimo.

CECCARELLI 7 Sue le triple del momentaneo sorpasso Costone nel terzo quarto. È il più ispirato, oltre che il più convinto. Meriterebbe di giocare di più.

RADCHENKO 6 Ci mette la consueta straordinaria energia ma non incide come in gara 3.

TERROSI 7 Il più lucido ed efficace per il Costone. Chiude con 12 punti, tutti pesantissimi.

BANCHI 5,5 Solo due punti in contropiede e 1/10. Continua a non sembrare al meglio.

ZENELI 5,5 Gioca più contro il pubblico mensanino che contro i suoi avversari in campo. Realizza da tre il canestro della parità 37-37.

ONDO MENGUE 5,5 Poco impiegato

BRUTTINI 5 Troppo nervoso e falloso anche al tiro dove chiude con un 1/6. Brutto il suo quarto fallo su Cucini.

NASELLO 6,5 Sono 14 i punti nella sua serata. Dà però l’impressione di sentire la stanchezza oltre che le ‘attenzioni’ della difensa mensanina.

ALLENATORE TOZZI 5 Ben 17 minuti di black-out nel primo tempo. Molta frustrazione nel secondo tempo. Insomma, è stata una serata no.

Andrea Frullanti