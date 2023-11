Pala Cattani ore 18. C’è una Rucker in palla con cui fare i conti

Alla caccia del tris. I Blacks cercano alle 18 al PalaCattani la terza vittoria consecutiva, striscia mai raggiunta in stagione, ma dovranno fare i conti con una lanciatissima Rucker San Vendemiano, seconda in classifica in compagnia di San Severo, Fabriano e Chieti. I faentini sono in un momento chiave della stagione, perché in tre giorni potrebbero portarsi a pochi punti dalla capolista Ruvo di Puglia e addirittura agguantare il secondo posto se dovessero vincere oltre ad oggi anche mercoledì il recupero con Lumezzane (ore 20.30), altro impegno casalingo. Fare doppietta sarà fondamentale, ma come sottolinea coach Garelli, è meglio pensare ad un impegno alla volta, perché già quello odierno contro la San Vendemiano della stella Gluditis, guardia lettone da oltre 15 punti di media assente a settembre nel match di Supercoppa in cui i Blacks vinsero 68-55, sarà davvero complicato. "San Vendemiano sta occupando una posizione in classifica in linea con le previsioni estive – spiega coach Luigi Garelli -. Ha un roster ben costruito e completo in ogni reparto con tanti giocatori dalle caratteristiche differenti negli stessi ruoli, ha un ottimo straniero di valore e soprattutto è una società ambiziosa che ogni anno compie un passo avanti per crescere e migliorare: questa partita sarà un test importante per misurare la nostra crescita". Sono tanti infatti i giocatori che possono essere decisivi nella formazione veneta.

"La Rucker ha dieci uomini nelle rotazioni potendo contare su esperienza, gioventù, fisicità e talento e oltre che al lato tecnico, dovremo stare attenti a quello tattico, perché gioca una pallacanestro aggressiva e cambia molti assetti difensivi non dando mai punti di riferimento. Sotto canestro hanno un pivot vero come Chiumenti e uno bravo a tirare da fuori come Gatto poi ci sono Cacace e Oxilia che possono giocare anche da ali piccole oltre che sotto canestro, dando così la possibilità di avere tante tipologie di quintetto. Negli esterni ci sono la fisicità di Calbini, l’esperienza di Di Emidio e di Perin oltre a Gluditis che è davvero un ottimo tiratore. Tra i giovani invece spiccano Vettori e Zacchigna". Occorreranno quindi i migliori Blacks, quelli visti per tre quarti in casa della Virtus Imola. "Bisognerà essere pronti mentalmente, perché in questo periodo in cui giochiamo spesso ogni tre giorni e non riusciamo purtroppo ad allenarci al completo causa infortuni, il fattore mentale è fondamentale. Occorrerà avere intensità e tanta continuità all’interno dei quaranta minuti. Il nostro obiettivo è vincere più partite possibile senza guardare la classifica, pensando soltanto a preparare al meglio una gara alla volta".

Luca Del Favero