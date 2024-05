Palazzetto esaurito. Al PalaOrlandi il sindaco Fabio e l’assessore Lorè

Una stracittadina di finale, un vero e proprio evento sportivo che richiama le grandi attenzioni di tutta la città. Lo testimoniano le presenze a palazzo in occasione di gara 1 del sindaco Nicoletta Fabio e dell’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè. In un PalaOrlandi tutto esaurito ha fatto effetto anche il canto della Verbena cantano all’unisono dalle due tifoserie a inizio partita. Nutrite anche le presenze al PalaEstra, con circa 250 tifosi, cioè quelli che non si sono potuti recare a Montarioso per il raggiungimento della capienza massima del palasport di casa del Costone, che si sono adunati in viale Sclavo per vedere la partita dal maxischermo allestito per l’occasione della Mens Sana. Una modalità di visione della partita confermata anche per gara 2, che si gioca mercoledì alle 21, grazie alle dirette tv di Canale3, Siena Tv, Telecentro2 (canali 84, 91 e 94 del digitale terrestre), oltre che del live streaming dal canale Youtube Costone channel.