Palla a due alle 18. Jesi con San Severo prova lo sgambetto

General Contractor per il poker dopo il triplete della settimana a cavallo tra ottobre e novembre, Allianz per consolidare il secondo posto e, chi può saperlo, tentare l’aggancio alla vetta in caso di passo falso (inpronosticabile ma non impossibile in un campionato dove non c’è una partita che sia una, dall’esito scontato) della capolista Ruvo di Puglia contro Mestre. Emozioni garantite, non solo per la posta in palio, stasera al PalaTriccoli (palla a due alle 18) tra due squadre in salute: Jesi tre successi in sette giorni, San Severo sulle ali dell’entusiasmo di un inizio di campionato contrassegnato da sei vittorie e due sole sconfitte: percorso netto in casa (44), due stop in trasferta (Ravenna e Vicenza), ma anche due golpe esterni, da incorniciare quello del Palachemiba di Cerreto, fortino ai limiti dell’inespugnabile, contro la Ristopro della seconda di campionato (79 -87). A fornire quel pizzico di paprika in più, che non guasta mai, la presenza nelle fila ospiti di un ex, Mattia Magrini tre anni in maglia Aurora, esperienze e personalità al servizio della formazione pugliese.

Per la General Contractor, 8 punti in classifica, la partita giusta per provare a dare una prima svolta alla stagione: due punti, in attesa di sviluppi futuri, consentirebbero di restare nella scia dell’attuale sestetto in fuga – Ruvo 14, San Severo, Roseto, Fabriano , San Vendemiano 12, Chieti (un punto di penalizzazione, toh succede pure nelle migliori famiglie) 9 –, mentre perdere significherebbe restare invischiati nella ragnatela di un anonimo, e poco stimolante, centro bassa classifica. Al momento il bilancio con le pugliesi, Ruvo, Bisceglie, Taranto, presenta un saldo positivo (2 a 1) che, senza il pasticciaccio brutto di San Severo (dove Ruvo ha disputato le gare iniziali, compresa quella con gli orange) sarebbe potuto addirittura risultare trionfale. Provare a riprendersi, in casa propria, il maltolto di quel pomeriggio, oltre che utile a ricavarsi un posticino al sole del campionato, non sarebbe neppure tanto disdicevole.

Gianni Angelucci