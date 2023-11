Palla a due alle 18. OraSì, che derby. Faenza a caccia del tris

Il nono turno di campionato propone il primo derby emiliano-romagnolo per l’OraSì che questa sera alle ore 18 sarà impegnata sul parquet del PalaRuggi di Imola contro l’Andrea Costa. La formazione ravennate arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta di sette giorni fa ad opera di Fabriano mentre i padroni di casa hanno fatto il colpaccio della domenica grazie alla vittoria ottenuta a Mestre. "Affrontiamo una squadra in forma che non per caso ha vinto nettamente a Mestre - commenta coach Bernardi -. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, proprio perché loro sono carichi di entusiasmo e perché hanno il fattore campo favorevole, cosa che in queste partite ha il suo peso. Ma spero che anche i nostri tifosi possano venire numerosi e regalarci il loro supporto". L’OraSì avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile soprattutto perché si tratta di una sfida tra due realtà dello stesso livello che hanno il medesimo obiettivo stagionale, ossia centrare una salvezza tranquilla nel minor tempo possibile. Appaiate in classifica a quota 6 punti, le due formazioni cercano di mettere distanza tra sé e la zona più calda della classifica, distante soltanto due punti, pertanto battere una diretta concorrente sarebbe oro per entrambe le formazioni. Le due contendenti sono simili anche per filosofia poiché sono state costruite puntando su un gruppo giovane che si muove attorno ad un paio di uomini di provata esperienza.

Nell’Andrea Costa questi ultimi sono Alex Ranuzzi e Nunzio Corcelli mentre tra i giovani spiccano la guardia classe 2001 Gian Marco Drocker e l’ala del 2003 Tommaso Marangoni. Sono loro i grandi trascinatori dei biancorossi nella brillante vittoria di Mestre, autori in coppia di 49 degli 87 punti di squadra. L’unico straniero è il lituano Aukstikalnis, top scorer del gruppo fino ad ora con una media di 14.6 punti a partita e miglior rimbalzista con 4.5 carambole catturate. L’OraSì deve ripartire dall’ottimo quarto periodo di domenica scorsa nel quale ha ricucito tutto lo svantaggio rimediato nei precedenti tre quarti con Fabriano, grazie a un parziale di 21-2 che ha rimesso in parità la partita. Tuttavia è sull’approccio che la squadra deve lavorare poiché in alcune esibizioni, come appunto quella di domenica scorsa, ha mostrato un’evidente difficoltà ad entrare in partita. "Abbiamo recuperato gli acciaccati di domenica come Dron e Nikolic - sottolinea Bernardi -. Gabriel non sente più il fastidio che lo aveva messo fuori contro Fabriano e Mitja ha finalmente recuperato appieno, visto che era molto affaticato in seguito alle tre partite giocate in una settimana. Possiamo quindi affermare di essere pronti: da mercoledì ci siamo allenati bene, tutti i ragazzi sono a posto e non vediamo l’ora di entrare in campo per giocarci questo derby". Intanto, presentando domenica 19 il pettorale di partecipazione alla maratona alla biglietteria del PalaCosta, si potrà acquistare al prezzo di 7 euro il biglietto per assistere alla partita tra la l’OraSi e il CJ Taranto che si disputerà alle 18. Se hai corso la Maratona...corri al PalaCosta.

Stefano Pece