Pallacanestro 2.015: sfida decisiva per le Final Four di Coppa Italia

Al PalaDozza di Bologna si è chiusa a quota tre la striscia di risultati utili della Pallacanestro 2.015. Un passo falso, quello del derby, che ha reso a dir poco impervia la strada dei biancorossi verso la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e quindi alla difesa del titolo conquistato lo scorso marzo a Roma. Per riuscirci, centrando cioè almeno il quarto posto al termine dell’andata, servirebbero successi in serie nelle prossime tre partite, ma anche risultati favorevoli da Cividale ed eventualmente Milano. Ma l’Unieuro è comunque chiamata a un pronto riscatto per non rischiare di perdere quota.

Oggi Forlì occupa il sesto posto, a quota 18 con Avellino, Rieti e Verona. A -2 da Milano (ha messo la freccia tornando al successo proprio contro Cividale) e a -4 dalla quarta piazza occupata dagli stessi friulani di Pillastrini. Se la Coppa Italia si allontana, i biancorossi, a 120’ dal giro di boa della regular season, devono difendere – e possibilmente migliorare – il piazzamento attuale. Per difendersi da temibili avversarie che stanno risalendo la china e blindare uno dei primi sette posti della graduatoria, che danno accesso diretto ai playoff, evitando così le forche caudine dei play-in.

Fondamentali, in tal senso, saranno proprio le prossime tre partite in calendario, in corrispondenza delle festività natalizie. Forlì se la vedrà contro avversarie quantomeno alla sua portata. E due di questi tre impegni, peraltro, saranno tra le mura amiche dell’Unieuro Arena. Si parte domenica contro Vigevano, quindi, il weekend successivo, ecco i biancorossi di scena a Lecce, sul campo di Nardò, per poi chiudere domenica 5 gennaio contro Rieti in via Punta di Ferro.

Calare il ‘tris’ non è un’impresa impossibile. Vigevano, avversaria del primo turno dei playoff della scorsa stagione, è la penultima della classe e non è certamente un ostacolo insormontabile. I lombardi hanno due punti in meno di Nardò, che sta attraversando un momento delicato e, sulla carta, si tratta di una trasferta più complicata a livello logistico che altro. Con Rieti, invece, sarà uno scontro diretto vero e proprio. La Real Sebastiani è appaiata in classifica ai forlivesi e da inizio stagione veleggia ad alta quota. Ma la Pallacanestro 2.015 ha il dovere di provarci e far valere il maggior tasso tecnico del proprio roster.

Detto che la classifica continua a rimanere cortissima (ben nove squadre racchiuse in quattro punti, tra quota 18 e 14), alle spalle ‘spingono’ davvero forte, ma il calendario dunque strizza l’occhio a Cinciarini e compagni. La sorprendente Avellino, ad esempio, pur se in striscia da quattro partite, dovrà affrontare le trasferte di Torino e Orzinuovi, inframmezzate dall’abbordabile sfida a Cremona. Non se la passerà meglio Verona (Rimini e Brindisi prima di Piacenza), così come la stessa Rieti (Cento, ma anche RivieraBanca, quindi l’Unieuro).

Chi non si potrà permettere distrazioni sotto le feste, però, è la Fortitudo Bologna. A -2 da Forlì dopo la vittoria di sabato scorso e in ripresa nonostante vari acciacchi, la Effe affronterà, una dietro l’altra Brindisi, Pesaro (fuori casa) e Udine. Tre scontri diretti consecutivi che non le lasceranno respiro. Le ultime tre sfide del girone di andata, insomma, saranno per la Pallacanestro 2.015 l’occasione giusta per compiere un piccolo scatto sulle dirette rivali.