Pallacanestro. Arriva il grande basket. Che sfida al PalaBetti

Il conto alla rovescia sta ormai volgendo al termine. Ancora qualche ora e poi tutti gli appassionati di pallacanestro castellani, e non solo, si potranno gustare lo spettacolo offerto da due formazioni di A2, la Libertas Livorno e niente meno che la Fortitudo Bologna, società che ha fatto la storia del panorama cestistico nazionale. L’appuntamento è per sabato alle 19 al Pala Betti di Castelfiorentino con il secondo Trofeo ’Nedo Betti e Mario Gilardetti’, i padri fondatori della pallacanestro castellana. La partita, inserita nel precampionato ufficiale dei due club è organizzata dall’Abc Castelfiorentino con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Comune di Castelfiorentino e con il contributo di in3c Srl.

"Per noi è un onore poter partecipare a questo memorial organizzato da una società sempre molto ospitale come Castelfiorentino – dichiara l’allenatore dei labronici, Marco Andreazza – e, per di più, affrontare un avversario blasonato come la Fortitudo Bologna". Al tecnico della Libertas fa eco il general manager della Fortitudo Bologna, Nicolò Basciano: "Partecipare a eventi organizzati in provincia è sempre importante, a maggior ragione lo è quando queste province vivono di pallacanestro – spiega –. E Castelfiorentino ha storia e tradizione cestistiche che non scopro certamente io. Ecco perché siamo felici di partecipare a questo trofeo e misurarci contro una squadra competitiva che ritroveremo in campionato". Per quanto riguarda i biglietti è possibile acquistarli direttamente alla biglietteria del palazzetto il giorno della gara, oppure tramite prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] fino alle 12 di domani (la società prenderà in carico la richiesta, confermando la prenotazione e indicando la modalità di pagamento). Prima da allenatore e poi da dirigente, Nedo Betti ha speso una vita per l’Abc Castelfiorentino e Mario Gilardetti ha guidato per decenni il sodalizio gialloblu vedendo crescere tantissimi ragazzi e ragazze.