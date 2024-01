Pallacanestro c donne: è ripartito il torneo con la vittoria di casalgrande. Tre squadre lottano per il vertice: la Go Basket può sognare

È ripartita la C femminile con l’anticipo della penultima di andata tra Casalgrande e U.S. Reggio Emilia, vinto dalle locali per 69-45.

La prima parte di stagione è stata molto positiva per i team nostrani, con ben tre squadre, sulle quattro reggiane, che lottano per le posizioni di vertice. Su tutte, la Go Basket, nata lo scorso anno dalla collaborazione fra Puianello e Scandiano per dare la possibilità alle senior, che non rientravano nei roster di Serie B, di giocare un torneo Fip e al contempo dare l’opportunità alle "under" di confrontarsi con atlete mature. Capitan Sara Fontanili e compagne, si trovano al secondo posto dietro alla capolista imbattuta Parma. Di riflesso, la possibilità di fare esperienza ha portato frutto: le Under 17 e Under 15 della Chemco sono seconde nei rispettivi gironi e quindi proiettate verso le fasi nazionali. Tornando alla C, nella lotta per il quarto posto, ultimo utile per accedere alla post-season, troviamo sia l’Arbor, tornata all’attività la scorsa stagione dopo venticinque anni di assenza, sia Casalgrande che, con qualche innesto mirato, sta continuando la crescita iniziata un paio di stagioni orsono. All’ultimo posto, ancora a secco di vittorie, c’è l’U.S. Reggio Emilia.

c.c.