Pallacanestro Divisione regionale 1. Basketreggio travolto a Modena. Non fa meglio Reggiolo a Parma

Prosegue il digiuno di Basketreggio (0) e Pallacanestro Reggiolo (0) in Divisione Regionale 1. Le due reggiane rimangono ferme al palo anche dopo la seconda giornata, rimediando altrettanti kappao nelle rispettive trasferte: il team cittadino torna da Modena (4) con un netto 84-61 sulle spalle, nonostante i 12 punti di Infante e gli 11 di Lasagni. I padroni di casa fuggono via già nel primo tempo, chiuso sul +13, per poi allungare con decisione nel corso della ripresa. Non va meglio a Reggiolo, impegnata a Parma col Magik (4): è il 24-15 del secondo quarto a spianare la strada ai ducali, dopo che i primi 10’ si erano chiusi sul 17 pari. Neri ed El Ibrahimi, autori rispettivamente di 16 e 15 punti, non bastano per evitare un passivo pesante, che vede i ducali imporsi 81-57.

L’occasione del riscatto, per gli uomini di Freddi, arriverà già venerdì nel match del PalaMagnani con l’altro fanalino Medolla, mentre il Basketreggio riceverà proprio il Magik; il clou, tuttavia, sarà il derby tra Basket Jolly e Correggio.