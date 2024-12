Pallacanestro Divisione regionale 1. Jolly batte Correggio all’overtime. Basketreggio fermato a Parma

È del Basket Jolly (18) il derby reggiano di Divisione Regionale 1. La formazione cittadina si impone 90-86 al supplementare su una rediviva Pallacanestro Correggio (8), consolidando il terzo posto in graduatoria; masticano amaro, invece, i padroni di casa: la squadra di Papaleo si conferma in un buon momento di forma, ma come accaduto 7 giorni prima con l’imbattuta Piacenza, strappa applausi ma non punti.

Al PalaPietri va in scena una gara equilibrata, prima che gli ospiti piazzino un break sfruttando un triplice fallo tecnico dei padroni di casa, portandosi a +10; la reazione correggese, orchestrata da un Manicardi immarcabile con 30 punti a referto, manda la contesa all’overtime, dove Gabbi (21) e compagni sono più lucidi nel portare a casa il successo. Stop in trasferta, invece, per il Basketreggio (10): 3 uomini in doppia cifra, Oziegbe il più prolifico a quota 12, non bastano per evitare il 71-56 sul campo del Magik Parma (10), che scavalca i cittadini in graduatoria.

Nell’anticipo, lo ricordiamo, Reggiolo (10) aveva racimolato il quarto stop di fila perdendo 71-66 a Medolla (10): ora il torneo va in pausa, come tutte le "minors", per riprendere il 7 gennaio con la quarta giornata di ritorno, dove si affronteranno la battistrada Piacenza e il Basketreggio; il giorno seguente tris d’impegni con Reggiolo-Persiceto, Castelfranco-Jolly e Anzola-Correggio.