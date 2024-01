Pallacanestro dr1. Basketreggio e Jolly giocano gli anticipi

E’ il campionato di DR1 ad inaugurare il 2024 delle minors, mandando in scena due anticipi della penultima giornata d’andata. Il programma si apre alle 21 a Sesso con il match del Basketreggio (8), opposto ai bolognesi del Progetto Happy Basket (12): cominciare con una vittoria permetterebbe a Giudici e compagni di allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Nelle fila ospiti occhio al play Riguzzi, atleta da oltre 17 punti ad allacciata di scarpe. Alle 21,30 in via Primo Maggio, tocca al Basket Jolly (12), deciso ad agganciare temporaneamente la quarta piazza ospitando la Benedetto 1964 Cento (8), che ha ottenuto 3 delle 4 vittorie stagionali in trasferta. Domani alle 18,30 gioca in trasferta il Nubilaria (6), penultimo della classe, atteso dal Masi Casalecchio (12); domenica alle 18 tocca al fanalino iCare Cavriago (4), di scena al Pianella contro Anzola (14). Posticipata al 10 gennaio Reggiolo (14)-Giardini Margherita (16).