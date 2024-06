Pallacanestro DR1 playoff. Il Basketreggio non ha scelta:. Battere l’Omega per andare a gara-3 Basketreggio affronta Omega Basket in gara-2 dei playoff. Omega Basket cerca la vittoria per restare in corsa, mentre Basketreggio punta a chiudere i conti. Saccà, Vandi e Ceccolini punti di forza. Arbitrano Fisari e Schiavi.