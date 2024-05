Pallacanestro. Faye testimonial del successo delle ’Finals di Minibasket’

Oltre 350 bambini coinvolti, per un totale di 46 partite giocate su 5 campi della nostra città, tra cui il PalaBigi e il playground all’aperto di via Franchetti. È stato un week end davvero speciale per i piccoli cestisti reggiani (e non solo) che si sono affrontati nelle Finals di Minibasket che hanno avuto come testimonial d’eccezione Momo Faye, astro nascente della Pallacanestro Reggiana. "Quando tre anni fa abbiamo proposto questo format come evento conclusivo dell’annata sportiva del minibasket, non avrei mai pensato che diventasse un appuntamento così partecipato - spiega con orgoglio Davide Giudici, presidente della Fip reggiana - il fatto che anche altre province lo abbiano adottato credo sia l’attestato di stima più grande. Quest’anno l’opportunità di giocare sul parquet del Bigi e incontrare Momo Faye che si è reso disponibile firmando autografi ai bambini è stato un valore aggiunto che ha regalato momenti indelebili. Ci tengo a ringraziare i tanti istruttori della provincia che si sono resi disponibili a dare una mano. Senza di loro non avremmo mai potuto disputare così tante partite".

Le classifiche finali hanno visto Rubiera primeggiare nella categoria Esordienti, Jolly e Pegaso nei rispettivi gironi Aquilotti Big, Scandiano negli Aquilotti Open, Bibbianese e Campagnola nei gironi Aquilotti Small e infine ancora Jolly negli Scoiattoli.

Hanno partecipato anche La Torre, Scuola Basket Reggio Emilia, Novellara, Bagnolo, Cavriago e Gualtieri, alle quali si sono aggiunte Suzzara e Quistello. Ora l’attività sul Minibasket si ferma per poi ripartire a settembre con il consueto evento 3x3 che apre la nuova stagione.

f.p.