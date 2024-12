PALLACANESTRO GIOVANILE. L’Under 15 vince, l’Under 14 perde

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovani femminili della Gea. L’Under 15 conquista la quinta vittoria stagionale a spese del Basket Femminile Porcari (44-42 il risultato finale), al termine di un match equilibrato. Le ragazze di Luca Faragli sono riuscite a conservare il vantaggio iniziale di sei punti, andando al riposo con un solo punto di differenza (23-22), che sono riuscite a conservare fino alla sirena. Gea: Pepi 19, Grilli, Bisanti 3, Mazzi 8, Marconi 2, Giorgi 2, Diacene, Apicella 4, Sluisar, Manganelli, Cardelli 6. Troppo forte invece l’Invictus Livorno per il quintetto della Under 14, superato con un chiaro 85-44. Il team livornese ha preso il comando del match fin dalla prima frazione, chiusa con 12 punti di margine, e nelle frazioni successive ha continuato ad andare oltre i venti punti, prima di rallentare nell’ultimo, archiviato sul 17-14. Gea: Marku, Della Valle, Fuiano 1, Grilli 6, Bisanti 10, Marconi 10, Tafuro 6, Sgamato 1, Cardelli 10.