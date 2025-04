Pallacanestro Grosseto conquista il secondo posto in Divisione 2 battendo Sancat Basket

Vittoria e conquista del secondo posto. La Pallacanestro Grosseto, nell’ultimo turno di Divisione 2, ha battuto in casa 79-70 il Sancat Basket, formazione fiorentina. La formazione dei tecnici Terrosi e Manganelli ha battuto la compagine fiorentina approfittando e, approfittando del ko del Libero Basket, chiude al secondo posto la stagione regolare. Vittoria da incorniciare nell’ultima di campionato, in attesa dei playoff si chiude la regular season nel modo più bello per la Pallacanestro Grosseto che davanti al folto pubblico mette in scena una prestazione da manuale.

Primo quarto da grandi ritmi con Franzese autentico trascinatore che sale in cattedra con una serie di giocate chiudendo per 20-12. Nel secondo periodo i biancorossi, con recuperi, penetrazioni e canestri, mantengono il divario per 40-30. Dopo l’intervallo il Sancat prova a reagire ma la pressione difensiva grossetana costringe i fiorentini a forzare conclusioni perdendo il ritmo e non riuscendo a ridurre il divario si chiude 61-49. Nell’ultimo periodo i biancorossi si fanno recuperare ma con la freddezza di Zucchini che mette alcune triple si chiude il match per 79-70. Adesso in attesa dei playoff la società guarda avanti con la consapevolezza di aver costruito un gruppo unito e pieno d’entusiasmo.

Pallacanestro Grosseto: Zucchini 11, Barabesi 7, Terrosi 8, Perfetti 6, Casanova 4, Bambini 7, Franzese 26, Draghetti 8, Erman 2, Ciacci, Tinti.