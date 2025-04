Pallacanestro Grosseto trionfa contro Chianti Basket: vittoria per 85-65

Vittoria per la Pallacanestro Grosseto. Il team di Manganelli e Terrosi ha battuto a domicilio 85-65 il Chianti Basket nell’anticipo di Divisione 2.

La sfida è partita con un primo quarto in sostanziale equilibrio, con i grossetani avanti per 17-20. Nel secondo quarto la Pallacanestro Grosseto parte forte, sfrutta qualche distrazione dei padroni di casa e sfodera un Bambini dal polso caldo, con quattro triple che mettono il primo sigillo del vantaggio 32-50. Dopo l’intervallo i maremmani calano un po’ con i padroni di casa che ritrovano la via del parziale recupero con il terzo periodo che dice 59-65. Ultimo periodo senza storia, col totale controllo biancorosso che dimostra concentrazione e organizzazione, con tutti i ragazzi a referto e il più 20 che chiude i giochi 65-85. Buona prestazione degli under che dimostrano grinta e fiducia davanti all’aggressività degli avversari.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 8, Barabesi 20, Tinti 4, Zucchini 5, Bambini 14, Perfetti 4, Casanova 3, Franzese 16, Martinelli 10, Draghetti 1.