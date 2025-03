Pallacanestro Grosseto, una serataccia. Il Pomarance ne approfitta e prende punti

Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Grosseto nel torneo di Divisione 3. Nella quinta giornata del girone di ritorno i ragazzi di coach Andrea Ciolfi hanno ceduto in casa 57-54 per mano del Basket Pomarance.

Battuta d’arresto dunque per i ragazzi biancorossi della Divisione 3 che sono stati costretti ad arrendersi di fronte ad un avversario di certo non irresistibile ma che ha saputo mettere grinta e voglia. Pomarance infatti aveva due punti in meno in classifica della squadra grossetana, che si è fatta intimidire e mettere sotto dagli ospiti, arrivati a Grosseto con molta più volontà di vincere. Match sempre in equilibrio (23-18, 10-14, 7-8 i parziali) e ritmo di gioco di buona intensità. I ragazzi di coach Ciolfi purtroppo ancora faticano ad esprimere un buon gioco di squadra privilegiando un po’ troppo le iniziative personali. Troppi canestri sbagliati e troppi spazi lasciati agli avversari per prendersi dei tiri. Con questo ko la Pallacanestro Grosseto resta al terzultimo posto con 8 punti, mentre Pomarance, che inseguiva, aggancia proprio i grossetani in classifica.

Prossima partita in trasferta contro San Vincenzo, mercoledì.

Pallacanestro Grosseto: Coluzzi 4, Migliorini, Malentacchi 11, Di Domenico, Ciavattini, Piergentili, D’Alise 6, Di Patria, Cardoso, Fiorentini 22, Bindi 11. Allenatore Ciolfi.