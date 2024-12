Pallacanestro. Il Vela vuole rialzare la testa dopo l’ultima sconfitta. Pfv a Grosseto per invertire il trend negativo

Dopo la non proprio brillante prestazione di domenica scorsa (anzi diciamo pure da dimenticare) il Vela torna oggi tra le sue mura dove alle 18,30 dovrà affrontare il CMB Carrara, classica squadra di centro classifica in grado di tenere banco contro qualsiasi avversario ma, ovviamente, con i suoi già conosciuti limiti. Ed è proprio per questo che gli uomini di Bonuccelli scenderanno sul parquet ben intenzionati e con la seria speranza di un successo. La preparazione è stata intensa ed in campo sono previsti gli stessi delle ultime due partite disputate compreso Albizzi ben deciso a dimenticare i miseri 3 punti di sei giorni fa e tornare ad essere il gran realizzatore che è. Se lo augura lui e, logicamente, se lo augura il pubblico di parte viareggina. Il CMB è un osso duro ma il Vela può farcela, come si intuisce molto bene dall’espressione e dai sorrisetti di chi andrà in scena.

In Serie C femminile, la Pallacanestro Femminile Viareggio punta a invertire il trend negativo: nella 9ª giornata d’andata, le viareggine scenderanno in campo al palasport di Grosseto contro il Gea. Palla a due oggi alle 18 (arbitra Abdul Mumin di Grosseto).

Anticipo invece nella 10ª di serie C per il Versilia, impegnato sul campo dello Sport Pisa Ies con cui è appaiato in classifica a quota 6.

e.d.s.