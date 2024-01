Pallacanestro: l’iniziativa. Torna il "Basket day"

Sport più volontariato, più assistenza sociale, uguale "Basket day". L’appuntamento è per domenica 14 gennaio, alle ore 18, al "Palatagliate", quando si giocherà forse il big-match della quinta giornata di ritorno del campionato di serie "B" interregionale: nel quale si confronteranno Bcl Lucca e il Cecina.

Si tratta di una partita importante per il Bcl che proverà in tutti i modi a vincere per scrollarsi di dosso le recenti sconfitte consecutive; mentre Cecina, una delle "big", è, invece, seconda, ma a lungo in testa, a caccia di punti che le permettano di rimanere nelle prime quattro.

Con queste premesse lo spettacolo offerto al pubblico sarà, senza ombra di dubbio, tra i più belli e interessanti. Ovviamente sarà presente la Croce Verde di Lucca, con l’impegno dei suoi volontari. L’intero ricavato della vendita dei biglietti della giornata verrà, infatti, devoluto alla Croce Verde di Lucca stessa, proprio per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza che svolge.

"Poter proporre iniziative come questa, il cui obiettivo è sostenere le attività di volontariato e pubblica assistenza – afferma Matteo Benigni, presidente di Basketball Club Lucca – è un dovere per la nostra società e, per questo, ogni anno la riproponiamo con soddisfazione e gioia. La collaborazione per queste iniziative con la Croce Verde di Lucca è, quindi, per noi naturale, perché, tra i valori che il Bcl porta avanti, ci sono il rispetto degli altri, la parità dei diritti, l’inclusione e l’attenzione verso la salute. Questa iniziativa non è che un altro modo di fare squadra: non solo sul parquet, con i nostri atleti, ma anche fuori, con una realtà del territorio che rappresenta un punto di riferimento per tutta la cittadinanza".

Al "Palatagliate" saranno presenti volontari provenienti dai numerosi settori dell’associazione, a testimonianza della varietà di aree d’intervento di questo sodalizio, nato nel 1893.

"Il Basket Day è, ormai, una tradizione consolidata, in cui si concretizza quella condivisione di valori – spiega Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca – . Ringrazio fortemente la società, perché questo appuntamento permette di far toccare con mano, a tanti appassionati di basket, cosa faccia ogni giorno il nostro sodalizio per la comunità".

"Tra i nostri impegni – conclude Borella – c’è anche l’assistenza sanitaria al “Palatagliate” in occasione delle gare casalinghe del Bcl. Partecipare al “Basket Day” significa sostenere due realtà che fanno il bene della nostra città".

Massimo Stefanini